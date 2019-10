ServusTV-Krimiserie "Meiberger" geht im November weiter

© Servus TV/Kerstin Stelter

"Meiberger - Im Kopf des Täters" ist für ServusTV im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg gewesen, daher wurde eine zweite Staffel bestellt. Diese steht nun in den Startlöchern: Anfang November geht’s los.



10.10.2019 - 17:33 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2019 - 17:33 Uhr

ServusTV hat den Start der zweiten Staffel seiner Serie "Meiberger - Im Kopf des Täters" angekündigt. Die neuen Folgen sind ab Freitag, den 8. November, wöchentlich ab 21:15 Uhr beim Sender zu sehen. Österreichische Fans bekommen die neuen Episoden schon etwas früher zu sehen, bei unseren Nachbarn zeigt ServusTV die Serie ab dem 5. November immer dienstags ab 20:15 Uhr. Als ServusTV im Juni mit den Dreharbeiten für die neuen Folgen begann, stellte man noch eine Ausstrahlung ab Oktober in Aussicht. Daraus wird nun knapp nichts.

Inhaltlich ändert sich derweil so gut wie nichts. Fritz Karl spielt erneut vor der Kulisse Salzburgs den Gerichtspsychologen und Zauberkünstler Thomas Meiberger, der bei der Klärung von Verbrechen mithilft. In der Auftaktfolge soll Meiberger einem Bombenleger (Harald Krassnitzer), der die Polizei mit Rätseln in Atem hält, das Handwerk legen. Schon bald gerät er selbst ins Visier des Erpressers, der ihn als würdigen Gegenspieler auswählt.

In weiteren Rollen sind zudem erneut Ulrike C. Tscharre, Cornelius Obonya und Franz Josef Danner zu sehen. Darüber hinaus spielen auch Silvia Schneider, Tanja Raunig, Miguel Herz-Kestranek und Zoë Straub mit. Als Regisseure in der zweiten Staffel fungierten Peter Baumann und Matthias Zuder, insgesamt wurden acht neue Episoden produziert. Die Drehbücher stammen von Maja und Wolfgang Brandstetter, Produzenten sind Thomas Hroch und Gerald Podgornig von Mona Film.

Besonders in Österreich erzielte ServusTV mit "Meiberger" im vergangenen Jahr richtig gute Quoten und lag durchweg oberhalb des Senderschnitts. In Deutschland konnte man mit diesen Werten nicht mithalten, dennoch hat man sich dazu entschieden, die Serie auch weiterhin selbst zu zeigen. Die erste eigenproduzierte Drama-Serie des Senders, "Trakehnerblut", lief unter dem Titel "Gestüt Hochstetten" Anfang 2018 noch im Ersten.

