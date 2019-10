Vox zeigt spanische Serie "Perfect Life" ab November

© Beta Film

Im Frühjahr war "Perfect Life" der große Gewinner des Serien-Festivals "Canneseries", in wenigen Wochen können sich deutsche Zuschauer nun selbst ein Bild machen: Vox zeigt die achtteilige Serie am Mittwochabend.



11.10.2019 - 14:09 Uhr von Uwe Mantel 11.10.2019 - 14:09 Uhr

Vox hat einen Sendeplatz für "Perfect Life" gefunden: Die spanische Serie läuft ab dem 20. November mittwochs ab 22:10 Uhr in Doppelfolgen. "Perfect Life" war im Frühjahr bei Canneseries als beste Serie ausgezeichnet worden, zudem gewann Leticia Dolera auch noch in der Kategorie "Special Performance". Sie hat die Serie nicht nur entwickelt, das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sonderns teht auch in einer der Hauptrollen vor der Kamera. Das Erfrischende an der Serie: Es werden keine makellosen Frauenbilder geschaffen, stattdesen werden die Dinge aus ehrlichem Blickwinkel betrachtet: Alle Menschen sind fehlbar und die traditionellen Geschlechterrollen längst überholt.

Konkret geht's in der Serie um drei Freundinnen, die alle auf ihre eigene Art und Weise in einer Lebenskrise stecken. Kontrollfreak María Aguado (Leticia Dolera) wird beim gemeinsamen Hauskauf von ihrem Freund verlassen. Aber nicht nur das: Nach einer durchzechten Nacht steht das Leben der Mitdreißigerin noch mehr Kopf: Sie ist schwanger.

Nicht weniger turbulent verläuft es bei Marías Schwester Esther (Aixa Villagrán). Die Künstlerin leidet an einer Kreativitätsblockade und versucht sich mit One-Night-Stands und der ein oder anderen Droge auf andere Gedanken zu bringen. Derweil scheint Christina „Cris“ (Celia Freijeiro) das perfekte Leben zu führen: Sie ist Anwältin, glückliche Ehefrau und Mutter von zwei Kindern. Doch es ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt. Chris lebt ihre eigene kleine große Lüge: Sie lässt ihren Ehemann in dem Glauben, ein drittes Kind zeugen zu wollen, während sie heimlich weiter die Antibabypille nimmt.

