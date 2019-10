ProSiebenSat.1 übernimmt eSports-Plattform komplett

© 7Sports

7Sports sieht in eSports einen Zukunftsmarkt und hält künftig sämtliche Anteile an der eSports GSA GmbH. Damit schärft die ProSiebenSat.1-Unit zugleich den internationalen Fokus. Erst mal muss dem TV-Publikum erklärt werden, worum es geht.



13.10.2019 - 10:06 Uhr von Alexander Krei 13.10.2019 - 10:06 Uhr

Die ProSiebenSat.1-Sportunit 7Sports verdoppelt ihren Anteil am Online-Portal eSports.com und hält fortan 100 Prozent an der eSports GSA GmbH. Für das Unternehmen geht der Blick damit fortan auch über den deutschsprachigen Raum hinaus: Hat sich 7Sports bislang auf die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz fokussiert, sollen die Aktivitäten mit der Übernahme von eSports GSA nun auch international forciert werden, hieß es.

Die Übernahme erfolgt im Zuge der Insolvenz des bisherigen Joint-Venture-Partnerns eSports.com AG. Ungeachtet dessen sieht man in Unterföhring viel Potenzial in dem Bereich. So gelte eSports als das am stärksten wachsende Segment im Sport- und Entertainment-Bereich, 2020 sollen die Umsätze hierzulande bereits bei 130 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte ProSiebenSat.1 das Thema bereits verstärkt besetzt und gerade erst die TV-Rechte an der Virtual Bundesliga verlängert. In Zukunft will 7Sports zudem mit Partnern eigene Turniere veranstalten und eSports-Ligen aufbauen.

"Wir haben bereits mit der NFL bewiesen, dass wir Sportarten in Deutschland aus der Nische holen und populär machen können. Genau diesen Weg gehen wir jetzt auch mit eSports", so 7Sports-Geschäftsführer Stefan Zant, der in Zukunft auch bei eSports GSA die die Geschäfte leiten wird. "Im ersten Schritt geht es darum, dem Publikum di eneue Trendsportart zu erklären. Das leisten wir über die redaktionelle Einbindung auf unseren reichweitenstarken TV-Sendern."

Aktuell wird die Plattform eSports.com überarbeitet. Mit neuem Design und Logo sowie einer neuen technischen Plattform erhoffen sich die Verantwortlichen weiteres Wachstum. Neu ist zudem die redaktionelle Aufbereitung von Gaming-News.

