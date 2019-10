Sturm holt sich Unterstützung für die RTL-Unterhaltung

RTL-Co-Unterhaltungschef Kai Sturm holt sich Verstärkung und macht Christiane Hewel und Jan Westphal zu Head of Producers. Während Hewel schon lange für den Sender arbeitet, gibt Westphal für den neuen Job seine Selbstständigkeit auf.

Seit Februar leiten Kai Sturm und Markus Küttner die RTL-Unterhaltung in einer Doppelspitze. Nun hat sich Sturm Unterstützung in sein Team geholt: Seit Anfang dieses Monats agieren Christiane Hewel und Jan Westphal als Head of Producers. In dieser Rolle werden sie inhaltlich und disziplinarisch die Verantwortung für jeweils ein Mitarbeiterteam übernehmen und direkt an Kai Sturm berichten. Markus Küttner wird seit Februar bereits von Mark Land unterstützt, der als Head Of Producer weitere Programmverantwortung für die Primetime erhielt und Thorsten Gieselmann, der als Head of Producer für die Daytime fungiert.

Kai Sturm sagt zu den beiden Personalien: "Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit beiden. Ich war in den letzten Monaten der Zusammenarbeit sehr beeindruckt von Christiane Hewels ruhiger und besonnener Art und ihrer Fähigkeit, neue Inhalte schnell einzuschätzen und einzuordnen. Und ich bin sehr glücklich Jan Westphal zu RTL zurückholen zu können. Seine umfangreiche Erfahrung und sein neuer Blick von außen auf unseren Sender wird uns eine wertvolle Hilfe bei der Weiterentwicklung der RTL-Unterhaltung sein."

Hewel arbeitet bereits seit 2000 für RTL und war während dieser Zeit für verschiedene Show- und Unterhaltungsformate verantwortlich - etwa zwischen 2002 bis 2007 für "DSDS". Danach arbeitete sie an vielen anderen Shows, beispielsweise an "Alle auf den Kleinen", "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle" oder auch "Big Bounce". Westphal war bereits von 2004 bis 2014 Executive Producer in der RTL-Unterhaltung. 2017 machte er sich aber selbstständig und gründete die Produktionsfirma Production Eins, während dieser Zeit produzierte er vor allem Formate für ARD und ZDF.