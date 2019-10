ZDF dreht neue Primetime-Serie mit Tanja Wedhorn

© ZDF/Gordon Muehle

Das ZDF hat eine neue Serie mit Tanja Wedhorn in der Hauptrolle angekündigt, die Dreharbeiten sind bereits gestartet. Wedhorn spielt in "Schule fürs Leben" eine Lehrerin, die plötzlich die Diagnose Brustkrebs erhält.



15.10.2019 - 10:14 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2019 - 10:14 Uhr

Mit der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" ist Schauspielerin Tanja Wedhorn sehr erfolgreich unterwegs, nun steht sie auch für eine neue ZDF-Serie vor der Kamera. In Berlin und Umgebung haben die Dreharbeiten für "Schule fürs Leben" begonnen. In der Familienserie spielt Wedhorn die engagierte Lehrerin Fritzie, die plötzlich mit der Diagnose Brustkrebs umgehen muss. Unter der Regie von Josh Broecker spielen außerdem Neda Rahmanian, Florian Panzner, Gisa Flake, Tobias Licht, Nick Julius Schuck und viele andere mit.

Die Drehbücher schrieb Headautorin Kerstin Höckel gemeinsam mit Katja Grübel und Christiane Bubner. Vorerst werden sechs Folge von der Polyphon Film und Fernsehgesellschaft produziert. Produzentin ist Beatrice Kramm, Producerin Ursula Pfriem. Die Dreharbeiten dauern noch bis Mitte Dezember 2019 und im kommenden Jahr soll es die Serie dann in die Primetime des ZDF schaffen.

Und darum geht’s im Detail: Fritzie erhält die Diagnose Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Wenn sie noch eine Überlebenschance haben will, muss sie sich sehr bald einer Operation unterziehen. Aber Fritzie kann und will sich dieser Realität zunächst nicht stellen. Alles andere läuft doch gerade so gut. Sie ist gerne Lehrerin und hat gemeinsam mit der Direktorin Selma (Neda Rahmanian), die auch ihre beste Freundin ist, die Schule erfolgreich aus einer Krise geführt. Ihre Ehe mit Stefan (Florian Panzner) ist liebevoll, und die Pubertät von Sohn Florian (Nick Julius Schuck) verläuft glücklicherweise recht glimpflich. Nur weil sie jetzt Krebs hat, muss sich doch nichts ändern? Doch ob sie will oder nicht: Die Diagnose zwingt Fritzie und ihre Liebsten auf eine Reise ins Unbekannte. Denn Fritzie wird sich im Angesicht ihrer Krankheit Fragen stellen und Dinge ausprobieren, die sie für immer verändern.

Teilen