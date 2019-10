ARD bringt neue Bauerfeind-Show auch ins Erste

© WDR/Nadine Bernards

"Die Show zur Frau" mit Katrin Bauerfeind geht in wenigen Wochen in die zweite Staffel, erneut sind die Folgen bei One zu sehen. Neben der wöchentlichen Ausstrahlung beim Spartensender schafft es Bauerfeind aber auch ins Hauptprogramm.



15.10.2019 - 12:25 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2019 - 12:25 Uhr

Nach der ersten Staffel im Frühjahr dieses Jahres hat die ARD nun einen zweiten Durchlauf von "Bauerfeind - Die Show zur Frau" angekündigt. Sechs neue Ausgaben sind ab dem 13. November wie gehabt am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr bei One zu sehen. Inhaltlich ändert sich nichts: Erneut nimmt sich die Moderatorin gemeinsam mit ihren prominenten Gästen jeweils ein relevantes Thema zur Brust. So diskutiert sie mit Dieter Nuhr über Streitkultur oder mit Sascha Lobo und Frank Schätzing über einen möglichen politischen Umbruch.

Neben den regulären Folgen im Spartenprogramm schafft es Bauerfeind mit der Sendung aber auch ins Hauptprogramm. So sind zwei Ausgaben der "Show zur Frau" auch im Ersten zu sehen, eingeplant sind diese derzeit für den 26. November sowie den 3. Dezember ab 22:45 Uhr. Bauerfeind verlängert damit quasi den Talkshow-Test am Dienstagabend im Ersten. Am 19. November läuft mit "3nach9" zum vorerst letzten Mal eine klassische Talkshow aus den Dritten im Hauptprogramm. Ob es 2020 weitergeht, wird sich wohl erst in den folgenden Wochen zeigen.

"Ich freue mich, dass unsere Sendung in die Verlängerung geht. Wie gehabt bleiben wir fundiert, lustig und provokant. Politik trifft Pointe, Haltung trifft Unterhaltung, neue Gags treffen auf neue Gäste und eine recycelte Gastgeberin, nämlich mich. Ich darf mir aber dafür neue Outfits leihen. Mehr One geht nicht! Von mir ein Like!", sagt Katrin Bauerfeind über die zweite Staffel. Die verschiedenen Ausgaben der Sendung sind nach der Erstausstrahlung ein Jahr lang in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Show ist eine Koproduktion von One und MDR unter der Federführung von One.

