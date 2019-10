Kanadische Crimeserie "Pure" startet bei Sony AXN

© Two East Productions

Die Drogenschmuggel-Serie "Pure" feiert im Dezember ihre deutsche TV-Premiere bei Sony AXN. Zuvor gibt es die ersten beiden Folgen bereits im Rahmen des Seriencamp Festivals zu sehen. 2020 soll die zweite Staffel gezeigt werden.



15.10.2019 - 15:44 Uhr von Alexander Krei 15.10.2019 - 15:44 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sony AXN wird die kanadische Crimeserie "Pure" über mennonitischen Drogenschmuggel von Mexiko nach Kanada noch in diesem Jahr ins Programm nehmen. Zu sehen gibt es die erste Staffel ab dem 16. Dezember jeweils montags um 21:05 Uhr. Im kommenden Jahr soll dann auch die zweite Staffel ausgestrahlt werden. Noch vor der deutschen TV-Premiere gibt's die ersten beiden Folgen von "Pure" übrigens am 8. November im Rahmen des Seriencamp Festivals in München zu sehen.





Die Serie beruht auf wahren Ereignissen und ist angesiedelt in der Lebenswelt von Mennoniten im kanadischen Ontario. Mennoniten sind bibeltreue Anhänger einer evangelischen Freikirche, die dem technischen Fortschritt trotzen und versuchen, ein Leben wie im 19. Jahrhundert zu führen. Noah Funk (Ryan Robbins, "Arrow"), neu gewählter mennonitischer Pastor, verrät einen Glaubensbruder an die Polizei, um seine Gemeinschaft von Drogenhändlern zu befreien. Doch sein Handeln verschärft die Situation noch.

Mafiaboss Eli Voss (Peter Outerbridge, "Orphan Black") lässt Noah keine Wahl: Will er seine Familie schützen, muss er sich künftig an den illegalen Drogendeals beteiligen. Noah lässt sich darauf ein, beschließt aber heimlich, Beweise zu sammeln, um die Organisation zu demontieren. Dabei gerät er in einen Sog, der ihn zu immer auswegloseren Entscheidungen zwingt.

Wer die Ausstrahlung verpasst hat, kann die jeweiligen Folgen von "Pure" auch auf Abruf ansehen. Sie stehen in den Sony-AXN-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV und Prime Video Channels bereit.



