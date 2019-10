Telekom bietet jetzt auch MagentaTV/Netflix-Abokombi an

© MagentaTV/Netflix

Telekom-Kunden können ihren Netflix-Account jetzt auch mit ihrem MagentaTV-Abo kombinieren. Sie zahlen dann ein paar Euro weniger im Monat, müssen sich aber vergleichsweise lang binden.



16.10.2019 - 15:39 Uhr von Timo Niemeier 16.10.2019 - 15:39 Uhr

Die Deutsche Telekom stellt seinen Kunden ab sofort einen neuen Streamingtarif zur Verfügung. Dieser hört auf den Namen "Magenta TV Netflix" und beinhaltet, das ist unschwer zu erkennen, sowohl ein Abo bei MagentaTV als auch eins bei Netflix. Seit fast einem Jahr schon bietet Sky seinen Kunden ein ähnliches Modell (DWDL.de berichtete). Im Vergleich zur Einzelbuchung von Netflix sparen sich die Telekom-Kunden durch die Kombi rund drei Euro im Monat.

So kostet der neue MagentaTV/Netflix-Tarif in den ersten sechs Monaten 33,94 Euro, als Einzelbuchung wären 36,94 Euro fällig. Ab dem siebten Monat steigt der Preis jedoch auf 58,95 Euro monatlich. Das Netflix-Abo umfasst in der Basis-Version die Standard-Ausführung, damit können die Kunden Streams auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen. Eine Aufstockung auf das Netflix-Premium-Abo ist möglich. Wer sich für die Kombi der beiden Angebote entscheidet, muss sich allerdings lange binden: Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

