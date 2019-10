"Dark"-Macher verfilmen Kehlmann-Roman "Tyll" als Serie

© Netflix

Baran Bo Odar und Jantje Friese produzieren für Netflix die nächste Serie. Dabei handelt es sich um die Verfilmung von Daniel Kehlmanns Roman "Tyll". Zudem hat der Streamingdienst zwei weitere Serien angekündigt, die auf Bestsellern basieren.



16.10.2019 - 16:42 Uhr von Alexander Krei 16.10.2019 - 16:42 Uhr

Netflix hat im Rahmen der Frankfurter Buchmesse drei neue Serien angekündigt, die allesamt auf populären Romanen basieren. Dabei handelt es sich um "Tyll" aus der Feder des deutschen Schriftstellers Daniel Kehlmann, "Folk med ångest" (Englisch: "Anxious People") vom schwedischen Autor Fredrik Backman sowie "Die vierzig Geheimnisse der Liebe" von der türkischen Autorin Elif Shafak. Die Produktionen sollen bereits in Kürze starten.





"Tyll" wird von Dark Ways produziert und damit von Baran Bo Odar und Jantje Friese, den Machern der deutschen Netflix-Serie "Dark". Versprochen wird ein faszinierendes, beängstigendes und humorvolles Epos, das die bekannte Figur des Gauklers und Schauspielers Till Eulenspiegel in den Dreißigjährigen Krieg versetzt und vom emotionalen und gesellschaftlichen Zerfall durch Gewalt und Krieg erzählt. Alleine in Deutschland wurde das Buch 600.000 Mal verkauft.

"Folk med ångest" ist eine schwedische Dramedy, die von FLX, der Produktionsfirma hinter "Quicksand" und der kommenden Serie "Love & Anarchy", hergestellt wird. Regie führt Felix Herngren, Regisseur und Drehbuchautor des für den Oscar nominierten Films "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand". Drehbuchautorin ist Camilla Ahlgren, die Hauptautorin von "Die Brücke" und "Quicksand".

"Die vierzig Geheimnisse der Liebe" wurde in 37 Sprachen ersetzt und alleine in der Türkei über 850.000 Mal verkauft. Die Besonderheit: Es handelt sich um einen Roman in einem Roman. Elf Shafak erzählt zwei parallele Geschichten, die sich über sieben Jahrhunderte erstrecken und unterschiedlichste Kulturen spiegeln. Thematische Schwerpunkte sind etwa die Erforschung des Dichters Rumi aus dem dreizehnten Jahrhundert, Sufi-Mystik und die universelle Suche nach Liebe.

Kelly Luegenbiehl, Netflix Vice President International Originals EMEA" "Wir freuen uns sehr über diese drei neuen Projekte. Sie zeigen wieder einmal, dass es überall großartige Geschichten in verschiedenen Sprachen gibt - und dass tolle Geschichten zeitlos sind."



