Deutlich mehr lineare Sender bei Sky Ticket verfügbar

Sky Ticket rüstet auf und nimmt ab sofort 13 weitere lineare Sender im Cinema- und Entertainment-Bereich an Bord. Im Zuge dessen wird auch die On-Demand-Auswahl erweitert - unter anderem durch Spielfilme von TNT Film und Kinowelt TV.



17.10.2019 - 10:06 Uhr von Alexander Krei 17.10.2019 - 10:06 Uhr

Sky wertet seinen Streamingdienst Sky Ticket mit zusätzlichen Sendern auf: Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, können Kundinnen und Kunden mit Sky-Cinema-Ticket sowie Sky-Entertainment-Ticket fortan bis zu 13 weitere lineare TV-Sender nutzen. Zusätzliche Kosten fallen dafür nicht an.

Mit dem Cinema-Ticket erhalten Kunden ab sofort zusätzlich Zugriff auf die acht linearen TV-Sender Sky Cinema Hits HD, Sky Cinema Action HD, Sky Cinema Family HD, Sky Cinema Comedy, Sky Cinema Emotion, Sky Cinema Nostalgie, sowie TNT Film HD und Kinowelt TV. Bereits seit dem 1. Oktober ist der neue Sender Sky Cinema Special HD verfügbar. Mit dem Entertainment-Ticket können die Kunden neuerdings auch Sky Krimi HD, E! Entertainment HD, Spiegel TV Wissen, Junior und Cartoon Network sehen.

Zudem stehen hier wie dort zusätzliche On-Demand-Inhalte bereit. So kommen hunderte Filmklassiker von TNT Film und Kinowelt TV, darunter "Was Frauen wollen" und "Eraser", für Filmkunden hinzu, Nutzer des Entertainment-Tickets haben Zugriff auf Reihen wie "Keeping up with the Kardashians", "Baywatch Bondi Beach" oder die "Powerpuff Girls".

