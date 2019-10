"scobel" hat ab sofort auch einen Youtube-Kanal

© ZDF/Jana Kay

Die 3sat-Wissenssendung "scobel" gibt es ab sofort auch auf Youtube. Auf dem frisch eingerichteten Kanal will Journalist und Moderator Gert Scobel seinen Zuschauern wöchentlich neue Inhalte liefern.



17.10.2019 - 14:18 Uhr von Timo Niemeier 17.10.2019 - 14:18 Uhr

Seit mehr als zehn Jahren vermittelt Gert Scobel in seiner wöchentlichen 3sat-Sendung "scobel" Wissen. Nun will man nicht mehr nur die klassischen TV-Zuschauer erreichen und startet daher einen eigenen Youtube-Kanal. Dieser hört auf den Namen "scobel" und ist am 17. Oktober an den Start gegangen. Jeden Donnerstag will Scobel seinen Zuschauern dort ein neues Video zu einem Thema aus Wissenschaft, Philosophie, Ethik, Kultur und Gesellschaft bieten.

Die Videos sind zwischen 5 und 15 Minuten lang. Man wolle im Vergleich zur TV-Sendung eine "stärker philosophisch ausgerichtete Perspektive" bieten, heißt es in einer Pressemitteilung von 3sat. Der Fokus liege daher auf "philosophischen und ethischen Grundfragen unserer Gesellschaft ebenso wie neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse und die Frage, welche Bedeutung sie für unser Leben haben". Zum Start geht es unter anderem um E-Autos.

"Gert Scobel ist schon im analogen 3sat-Programm unsere Instanz in Sachen Orientierung, Einordnung und Erklärung. Da ist es nur logisch, dieses Talent digital auszubauen", sagt Natalie Müller-Elmau, 3sat-Koordinatorin. Scobel selbst sagt: "Wir leben in einer Zeit massiver Umbrüche und Transformationsprozesse. Die wollen wir kritisch begleiten ohne so zu tun, als ständen wir nur draußen und würden zuschauen, was die anderen so machen. Wir sind ja selbst Teil dieser Prozesse und gestalten sie mit."

