"Vermisst" mal anders: Vox sucht verloren gegangene Autos

Bei Vox startet bald eine neue Sendung, die sich 1:1 so anhört wie "Vermisst" oder "Julia Leischik sucht". Nur das in "Der Autodetektiv" nicht nach Menschen gefahndet wird, sondern nach Autos verschiedener Personen.



17.10.2019 - 15:44 Uhr von Timo Niemeier 17.10.2019 - 15:44 Uhr

Vox hat ein neues Format mit dem Titel "Der Autodetektiv - Auf der Suche nach der ersten Liebe" angekündigt. Sechs Folgen der Sendung sind ab dem 10. November immer sonntags um 16 Uhr zu sehen. Autodetektiv Andreas Kirsch macht sich darin auf die Suche nach verschollenen Autos früherer Besitzer und will sie "für einen unvergesslichen Moment" wieder zusammenbringen.

Das ganz kann man also schnell mit "Vermisst für Autos" erklären. In der ersten Ausgabe trifft Kirsch auf Familienvater Karsten Wiedemann, der seinen Fiat Spider vor zwölf Jahren aus privaten Gründen verkaufen musste. Seine Liebe zu dem roten Flitzer hält aber bis heute. Der Autodetektiv macht sich also auf die Suche, wird er auf Italiens bekanntester Oldtimerrallye einen entscheidenden Hinweis bekommen? Produziert wird das Format von Benstar Media.

Ebenfalls am 10. November kehrt "Unser Traum vom Haus" mit neuen Folgen ins Vox-Programm zurück. Sechs neue Ausgaben wird man wöchentlich um 18:10 Uhr zeigen. Wie gehabt begleitet man darin verschiedene Familien, die sich gerade ein Haus bauen. Zum Auftakt sind Jessica und André zu sehen, die ein vermeintliches Schnäppchen geschossen haben. Das entpuppt sich aber schon bald als Kostenfalle. Produziert wird "Unser Traum vom Haus" von Fandango.

RTL hat derweil ein "Bauer sucht Frau"-Special für den 10. November angekündigt. Um 19:05 Uhr zeigt man "15 Jahre Bauer sucht Frau - Vom Scheunenfest zum Traualtar". Zurückblicken will man darin noch einmal auf die "emotionalsten, schönsten, rührendsten und auch lustigsten Momente" aller bislang gezeigten Ausgaben der Kuppelsendung. Gerade erst meldete sich "Bauer sucht Frau" mit starken Quoten in der RTL-Primetime zurück.

