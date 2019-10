ZDFneo beschäftigt sich im Dezember mit Helikopter-Eltern

© ZDF/Kai Schulz

Im Dezember wird ZDFneo das vor wenigen Wochen angekündigte Social-Factual-Format "Generation Helikopter-Eltern?" mit Collien Ulmen-Fernandes ausstrahlen. Beide Ausgaben zeigt man direkt nacheinander.



17.10.2019 - 16:17 Uhr von Timo Niemeier 17.10.2019 - 16:17 Uhr

ZDFneo hat einen Sendeplatz für das zweiteilige Social-Factual-Format "Generation Helikopter-Eltern?" mit Collien Ulmen-Fernandes gefunden. Am Donnerstag, den 5. Dezember, wird man die beiden Folgen um 20:15 Uhr direkt nacheinander zeigen. Bereits ein paar Stunden früher ab 10 Uhr vormittags ist die Produktion auch in der Mediathek zu sehen.

In "Generation Helikopter-Eltern?" beleuchtet Collien Ulmen-Fernandes, wie sich der Blick auf Kinder und der Umgang mit ihnen in den vergangenen Jahren verändert hat. Schließlich war es nicht immer so, dass Eltern selbst da, wo es verboten ist, ihre Sprösslinge direkt bis vor die Schule gefahren, sie in den Klassenraum begleitet und auch wieder abgeholt haben. Die Moderatorin will herausfinden, wie selbstständig Kinder heute sein sollen und wie viel Schutz sie wirklich brauchen. Im vergangenen Jahr präsentierte Ulmen-Fernandes mit "No More Boys And Girls" schon einmal ein Social-Factual-Format, darin ging es um klassische Rollenbilder bei Kindern.

Teilen