Clemens Bratzler beendet seine Moderationstätigkeit

© SWR/Alexander Kluge

Weil Clemens Bratzler zum Programmdirektor Information im SWR berufen wurde, beendet er bald seine Moderationstätigkeit. Bislang präsentierte er "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR und "Plusminus" im Ersten.



18.10.2019 - 10:48 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2019 - 10:48 Uhr

Clemens Bratzler wird am 24. Oktober zum letzten Mal das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR moderieren, am 6. November steht er zudem ein letztes Mal für "Plusminus" im Ersten vor der Kamera. Den TV-Abschied hat der SWR nun bestätigt. Hintergrund ist die Tatsache, dass Bratzler Ende September zum neuen Programmdirektor Information des SWR bestellt wurde (DWDL.de berichtete). Seinen neuen Job tritt er zum 1. Dezember an.

"Zur Sache Baden-Württemberg" hat Bratzler mehr als elf Jahre lang moderiert, für rund 500 Ausgaben stand er während dieser Zeit vor der Kamera. Von "Plusminus" hat er in den vergangenen zehn Jahren etwa 60 Sendungen moderiert. Wer ihm in den Formaten jeweils nachfolgen wird, steht laut SWR noch nicht fest.

"Dass der Abschied von diesen tollen Formaten auch mit Wehmut verbunden ist, gebe ich gerne zu. Aber alles hat seine Zeit. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung und die Möglichkeit, als Programmdirektor anderen im SWR ähnliche Chancen zu eröffnen, wie ich sie bekommen habe", sagt Bratzler zu seinem Bildschirm-Abschied. Auch "Brennpunkte" und "SWR Extra" wird er mit Beginn seiner neuen Tätigkeit nicht mehr moderieren.

Teilen