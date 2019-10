History zeigt Hasselhoffs Kultkarren-Rennen im Januar

© History

Mitte Januar wird History ein "Car-Weekend" veranstalten und allerlei Formate rund ums Auto zeigen. Mit dabei: Chuck Norris und "Kampf der Kultkarren mit David Hasselhoff". Darin tritt der "Knight Rider"-Star mit K.I.T.T. in einem besonderen Rennen an.



18.10.2019 - 12:35 Uhr von Alexander Krei 18.10.2019 - 12:35 Uhr

In seiner neuen Sendung ist David Hasselhoff wieder mit dem Kult-Auto K.I.T.T. vereint - und bald können auch die Zuschauer daran teilhaben. Der Pay-TV-Sender History zeigt "Kampf der Kultkarren mit David Hasselhoff" am Sonntag, den 19. Januar um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Ursprünglich hatte History die Ausstrahlung bereits für Ende des Jahres in Aussicht gestellt, nun erfolgt sie etwas später im Rahmen eines Themenwochenendes.

Am 18. und 19. Januar präsentiert History nämlich das "Car-Weekend" mit ausgewählten Formaten rund um das Thema Automobile - so präsentiert Chuck Norris direkt im Anschluss an die Hasselhoff-Show "die abgefahrensten Militär-Fahrzeuge". Darüber hinaus gibt's unter anderem zwölf Episoden von Rost'n'Roll - Kasis Werkstattgeschichten", "Truck Wars - Titanen auf der Straße" und "Tuning Extrem - Truck Makeover" zu sehen.

In "Kampf der Kultkarren" zeigt David Hasselhoff derweil wie der wohl bekannteste Pontiac Firebird Trans Am der Welt viele Ingenieure inspirierte und somit die Automobilindustrie beeinflusste. Höhepunkt der Sendung ist ein besonderes Rennen: Der "Knight Rider"-Star tritt mit K.I.T.T. gegen Dirk Benedict im "A-Team"-Van und Eric Estrada auf seinem "ChiPs"-Motorrad an.

