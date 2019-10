© hr/Sascha Rheker

Wie erwartet ist Katja Marx zur neuen NDR-Hörfunkdirektorin gewählt worden. Die bisherige Hörfunk-Chefredakteurin des HR tritt die neue Aufgabe im Januar an und löst Joachim Knuth ab, der zu diesem Zeitpunkt neuer Intendant wird.



18.10.2019 - 13:44 Uhr von Alexander Krei 18.10.2019 - 13:44 Uhr

Katja Marx wird neue NDR-Hörfunkdirektorin. Das hat der Verwaltungsrat des Senders am Freitag in seiner Sitzung beschlossen. Das Gremium folgte damit einem entsprechenden Vorschlag, den der scheidende NDR-Intendant Lutz Marmor und sein Nachfolger Joachim Knuth, der bislang noch Hörfunkdirektor ist, unterbreitet hatten. Knuth und Marx werden ihre neuen Ämter am 13. Januar 2020 antreten.

Marx kommt vom Hessischen Rundfunk, für den sie seit 20 Jahren tätig ist - zunächst als Nachrichtenchefin, seit 2006 als Hörfunk-Chefredakteurin. Inzwischen ist sie zugleich Programmchefin der Radiowelle hr Info.

"Katja Marx bringt als Hörfunk-Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks und Programmchefin des Informationsradios hr Info hervorragende journalistische und organisatorische Erfahrung mit", sagte Lutz Marmor. "Sie hat über lange Jahre Veränderungsprozesse im HR begleitet und die crossmediale Ausrichtung der Berichterstattung mitgestaltet. Mit Katja Marx kann der NDR die journalistische Qualität seiner Programme im medialen Wandel sichern."

Darüber hinaus hat der NDR-Verwaltungsrat am Freitag weiteren Personalvorschlägen des Intendanten zugestimmt. So wird Hendrik Lünenborg zum 1. Februar 2020 neuer Leiter der Intendanz, Sven Lohmann wird schon zum 1. Januar neuer ARD-Fernsehkorrespondent im Studio London. Er löst Julie Kurz ab, die nach Hamburg zurückkehrt.

