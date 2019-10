Klambt bringt Streaming-Magazin auf den Markt

© Klambt

Unter dem Titel "streamtime" will die Mediengruppe Klambt ab sofort alle zwei Monate über neue Serien, Filme und Dokumentationen aus der Streaming-Welt informieren. Die erste Ausgabe gibt es bereits seit diesem Freitag im Handel.



18.10.2019 - 15:06 Uhr von Alexander Krei 18.10.2019 - 15:06 Uhr

Die Mediengruppe Klambt will vom Streaming-Boom profitieren und bringt an diesem Freitag das neue Magazin "streamtime" in den Handel. Dieses soll den Leserinnen und Lesern Orientierung in der Welt der Streamingangebote liefern, heißt es. Das Heft umfasst 52 Seiten und ist zum Preis von 2,99 Euro zu haben.

Inhaltlich geht es um das vermeintlich Beste aus neuen Serien, Filmen und Dokumentationen der kommenden zwei Monate. Zusätzlich zu den Empfehlungen gibt es Hintergrundgeschichten zu den Streaminganbietern und neuen Serien-Projekten. Die redaktionelle Leitung übernimmt Stefan Westendorp. Die zweite Ausgabe soll am 12. Dezember erscheinen.

