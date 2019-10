Drehstart für neue Amazon-Comedy "Der Beischläfer"

© Amazon/Michael Tinnefeld

Baby Schimmerlos, Monaco Franze - und bald Charlie Menzinger? In München haben jetzt die Dreharbeiten für eine neue Comedyserie von Amazon begonnen. Schauspieler und Comedian Harry G spielt darin einen etwas eigenwilligen Schöffen.



21.10.2019 - 15:02 Uhr von Alexander Krei 21.10.2019 - 15:02 Uhr

In München haben die Dreharbeiten für die neue Comedyserie "Der Beischläfer" bekommen, die im kommenden Jahr bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird. Geplant sind zunächst sechs Folgen, in der Comedian Markus Stoll, besser bekannt als Harry G, in die Hauptrolle des Schöffen Charlie Menzinger schlüpfen wird. Bereits vor einem Monat hatte es Spekulationen um die neue Serie gegeben (DWDL.de berichtete), die Amazon jetzt auch offiziell bestätigte.

Im Mittelpunkt steht der leichtlebige Automechaniker Charlie Menzinger, der vom Amtsgericht München zum Schöffen ernannt wird. Weil es vor dem Auftrag im Namen des Volkes kein Entkommen gibt und die von Berlin nach München versetzte Richterin Dr. Julia Kellermann partout nicht mit sich reden lässt, fügt sich Charlie widerwillig in sein Schicksal. In Zukunft entscheidet Charlie in seiner ganz eigenwilligen Art und Weise als ehrenamtlicher Richter über das Leben anderer, statt unter alten italienischen Sportwagen seines Freundes Xaver zu liegen.

"Für mich stimmt einfach alles: Drehbuch, Schauspielkollegen, Produktion und die Tatsache, dass das Ergebnis unserer Arbeit bei Prime Video zu sehen sein werden", sagt Markus Stoll über die Serie. "Besser geht's nicht. Es kommt bei mir zwar selten vor, aber es gibt im Augenblick wirklich nix zum grantln." Neben ihm gehören unter anderem Lisa Bitter ("Dieses bescheuerte Herz"), Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller") und Daniel Christensen ("Leberkäsjunkie").

Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland, zieht bereits große Vergleiche: "Baby Schimmerlos, Sir Quickly oder der Monaco Franze - es gibt viele bayerische Film- und Fernsehfiguren, die Menschen über die Grenzen Bayerns hinaus begeistern. Markus Stoll hat mit Harry G ein Münchner Original geschaffen und wir freuen uns, dass er mit Charlie Menzinger die deutsche Serienkultur um eine neue bayerische Charakterfigur bereichern wird."

Teilen