"Rampensau": Vierte Vox-Serie startet noch 2019

Nachdem man mit eigenproduzierten Serien zuletzt keinen großen Erfolg mehr hatte, wagt Vox bald den nächsten Anlauf. In "Rampensau" geht es um eine junge Rebellin, die sich anpassen muss. Hinter der Serie stehen auch zwei "Club der roten Bänder"-Macher.



22.10.2019 - 10:24 Uhr von Timo Niemeier 22.10.2019 - 10:24 Uhr

Vox hat den Start seiner vierten eigenproduzierten Serie angekündigt. "Rampensau" heißt diese und ist ab dem 20. November immer mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen beim Sender zu sehen. Zehn Folgen hat man von UFA Serial Drama produzieren lassen, kurz vor Weihnachten wird man also bereits alle Episoden gezeigt haben. Jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung stehen die jeweiligen Folgen auch bei TVNow zum Abruf bereit.

In "Rampensau" geht es um Shiri, gespielt von Jasna Fritzi Bauer ("Jerks", "Dogs of Berlin"). Die 30-Jährige wäre gerne eine Schauspielerin, doch ihre Karriere kommt nicht so recht in Gang, deshalb ist sie jetzt pleite. Als sie auf einem Gartenfest des Polizeichefs kellnert und ihr (Ex-)Freund mit 500 Ecstasy-Pillen festgenommen wird, endet ihre Pechsträhne auf der Polizeiwache. Dort erhält sie von den Beamten das Rollenangebot ihres Lebens: Shiri soll als Undercover-Ermittlerin in eine elitäre Schule eingeschleust werden und dort einen Dealer-Ring auffliegen lassen. Schafft sie es, kommt ihr Ex, Jonas, frei. Und weil sie immer noch sehr an ihm hängt, nimmt sie den Deal an. Vox bezeichnet die Serie als "Crime-Dramedy".

Die Serie basiert auf der israelischen Serie "Metumtemet" - und diese wiederum auf wahren Begebenheiten. Die israelische Hauptdarstellerin Bat Hen Sabag ist zugleich Autorin und Schöpferin der Serie. Geschrieben hat sie das Drehbuch, nachdem sie aufgrund ihres jungen Aussehens über Jahre lediglich Teenagerrollen angeboten bekam, die sie irgendwann nicht mehr spielen wollte. In der Serie greift Bat Hen tatsächlich Erlebtes auf: "Als ich 19 Jahre alt war, habe ich ein Angebot von der Polizei erhalten, undercover für sie zu arbeiten. Ich habe das Angebot abgelehnt. Aber seitdem ging mir diese Idee nicht mehr aus dem Kopf, was gewesen wäre, wenn ich auf das Angebot der Polizei eingegangen wäre."

Hinter der deutschen Adaption stehen mit Arne Nolting und Jan Martin Scharf zwei Autoren, die auch schon für "Club der roten Bänder" verantwortlich zeichneten. Die erste eigenproduzierte Vox-Serie war ein großer Erfolg für den Sender. Mit "Milk & Honey" und "Das Wichtigste im Leben" lief es 2018 und 2019 aber nicht so gut, nun also ein neuer Versuch in der Fiction. Zum Autorenteam gehört außerdem Valentina Brüning. Produzent ist Guido Reinhardt, als Producer agieren Katja Bäuerle und Eike Adler. Für die Regie verantwortlich zeichnen Dustin Loose, Christian Werner und Florian Knittel.

Im Anschluss an "Rampensau" wird Vox übrigens die neue spanische Serie "Perfect Life" ausstrahlen, über die DWDL.de im Sommer im Rahmen der Reihe "Made in Europe" berichtet hatte. Ab 22:10 Uhr ist die erste, achtteilige Staffel zu sehen. Genauso wie bei der Eigenproduktion setzt Vox auch hier auf zwei Episoden am Stück. Alle acht Folgen der ersten Staffel stehen ab dem 20. November zudem bei TVNow zum Abruf zur Verfügung.

