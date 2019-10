Sky schafft neue Angebots-Struktur für Gastwirte

© Sky

Die Preisstruktur des Sky-Angebots für Gastronomen sorgt regelmäßig für Kritik. Nun reagiert der Bezahlsender mit einer neuen Struktur. Wer seinen Gästen Live-Sport anbieten möchte, hat in Zukunft die Wahl zwischen vier verschiedenen Paketen.



22.10.2019 - 10:44 Uhr von Alexander Krei 22.10.2019 - 10:44 Uhr

Sky hat sein Angebot für Gastwirte überdacht und bietet fortan eine neue Paketstruktur an. Wer seinen Gästen fortan Live-Sport bieten will, muss nicht mehr das komplette Angebot buchen, sondern hat die Auswahl zwischen vier Paketen. So gibt es ab sofort das "Basis-Paket", das die Bundesliga-Konferenz, alle Spiele des DFB-Pokals sowie die Formel 1, Handball, Tennis und Golf umfasst.

Im "Basis-Paket" fehlen jedoch die Champions League und die Premier League. Wer diese sehen möchte, kann fortan das "Champions-Paket" buchen, das auch zwei Bar-Kanäle des Streamingdienstes DAZN umfasst. Zudem gibt es das "Bundesliga-Paket" sowie das "Sportsbar-Paket", das den kompletten Live-Sport von Sky und DAZN umfasst.

Sky spricht von einem "fairen Einstiegspreis". Wie gehabt hängt die Höhe des Preises von der Größe der Lokalität und dem Standort ab. Gegenüber DWDL.de erklärt ein Sky-Sprecher, dass "ein kleiner Gastronomie-Betrieb in guter Stadtlage" ab 135 Euro pro Monat dabei sein könne. Damit möchte der Sender auch Wirte ansprechen, die keine klassische Sportsbar betreiben.



"Mit den neuen Sport-Paketen reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden. Sie hatten sich mehr Flexibilität und Auswahl bei ihren Buchungen gewünscht", so Lars Winking, Vice President Products & Marketing Sky Business Solutions Sky Deutschland. "Zudem wird damit unser Angebot noch interessanter für jene Betriebe, für die ein Abonnement von Sky bislang kein Thema war."

Teilen