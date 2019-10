© NBC

Es sind längst nicht nur die Eigenproduktionen, mit denen Streamingdienste ihre Kunden binden. Wie jetzt bekannt wurde, bekommt der Sitcom-Klassiker "Friends" eine neue Heimat: Ab Mitte November liegen die Rechte hierzulande bei Amazon.



22.10.2019

Auch wenn die Ausstrahlung der letzten "Friends"-Folge bereits 15 Jahre zurückliegt, besitzt die Sitcom noch immer eine große Fangemeinde. Das lässt sich schon alleine daran erkennen, dass Netflix 100 Millionen US-Dollar bezahlt haben soll, um seinen Kunden auch in diesem Jahr den Klassiker anbieten zu können. Mit Blick auf den deutschen Markt läuft die Lizenz allerdings schon bald aus.

Bei Netflix steht "Friends" nur noch bis zum 13. November zum Abruf bereit - für die Zeit danach hat sich jetzt Konkurrent Amazon die Rechte an der Serie mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer gesichert. Ab dem 14. November ist die Sitcom somit bei Prime Video verfügbar, wie Amazon jetzt bestätigte.

Der Streamingdienst wird alle zehn Staffeln zur Verfügung stellen - wahlweise in englischer Originalsprache und in der deutschen Synchronfassung. Erst vor Kurzem hatte Netflix die Rechte an "Friends" und "The Office" im US-Heimatmarkt verloren, da die Serien für die jeweils hauseigenen Streamingdienste zurückgekauft wurden. "The Office" wird Teil des neuen NBCUniversal-Dienstes, während "Friends" dort bald bei HBO Max zu sehen sein wird.

Netflix wiederum hatte sich kürzlich die Rechte an einem anderen Klassiker gesichert: Als Teil eines Deals mit Sony Pictures Television wird der Dienst ab 2021 für fünf Jahre sämtliche Folgen von "Seinfeld" in sein Portfolio aufnehmen (DWDL.de berichtete).

