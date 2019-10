DMAX zieht es am Vorabend auf die Großbaustelle

© DMAX

Im Dezember wird DMAX zwei Wochen lang am Vorabend ein neues Format testen. "Helden der Baustelle" begleitet Arbeiter und Ingenieure bei der Arbeit. Für die Primetime hat der Sender zudem zwei weitere Eigenproduktionen angekündigt.



22.10.2019 - 11:54 Uhr von Alexander Krei 22.10.2019 - 11:54 Uhr

Mit "Helden der Baustelle" hat DMAX ein neues Format für den Vorabend angekündigt. Ab dem 2. Dezember ist die Dokusoap montags bis freitags um 18:15 Uhr zu sehen. Der Männersender begleitet darin Arbeiter und Ingenieure, die an Großprojekten arbeiten. Geplant sind zunächst zehn Folgen, die von Schwarzbild Medienproduktion verantwortet werden.

Darüber hinaus nimmt DMAX am 3. Dezember das neue Format "Cash für Chrom" ins Programm. Acht Folgen, in deren Mittelpunkt der US-Car-Spezialist Klaus Borrmann steht, laufen dienstags um 21:15 Uhr. Borrmann, den es aus dem sonnigen Kalifornien zurück in seine Hamburger Heimat zieht, verkauft, repariert und restauriert zusammen mit seiner Crew amerikanische Autoklassiker wie den Chevrolet Bel Air oder den Lincoln Continental.

Im Anschluss geht es mit der zweiten Staffel von "Männer(t)räume" weiter. Erneut kümmern sich die DIY-Profis Hasso und Max um die Realisierung origineller Wohnideen. Produziert wird "Männer(t)räume" von KG Media Factory, hinter "Cash für Chrom" steht Burda Studios.

