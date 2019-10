Kabel Eins macht nach "Unser Kiosk" bald "Unser Bahnhof"

© kabel eins

Unter dem Namen "Unser Bahnhof" hat Kabel Eins eine neue Doku-Reihe angekündigt. Darin will man den Mikrokosmos des Frankfurter Hauptbahnhofes näher beleuchten und sich auch mit Menschen beschäftigen, die dort arbeiten.



22.10.2019 - 13:01 Uhr von Timo Niemeier 22.10.2019 - 13:01 Uhr

Kabel Eins hat eine neue Doku-Reihe angekündigt, die am 17. November erstmals zu sehen sein wird. Fortan wird der Sender immer sonntags ab 20:15 Uhr das neue "Unser Bahnhof" zeigen. In der Reihe geht es um das Leben rund um den Frankfurter Hauptbahnhof, man wolle aus einem "authentischen Cross-Over von Dokumentation und Reportage den Mikrokosmos des Frankfurter Hauptbahnhofes mit all seinen Familienmitgliedern" beleuchten, so der Sender.

So erhalten die Zuschauer einen Einblick in den Alltag verschiedener Personen vor Ort, von der Brezelverkäuferin bis hin zum Fahrdienstleiter. Zeigen will man die "kleinen und großen Helden" des Bahnhofs. Bis Mitte November sind auf dem Sendeplatz am Sonntagabend neue Ausgaben der "Trecker Babes" zu sehen.

Teilen