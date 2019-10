Vox beendet kurze "Law & Order: SVU"-Pause

© MG RTL D / Virginia Sherwood / NBC

Nachdem sich Vox kurzfristig dazu entschieden hat, "Law & Order: Special Victims Unit" pausieren zu lassen, meldet sich die Serie schon Anfang November zurück. Erneut laufen die neuen Folgen am späten Samstagabend.



22.10.2019 - 17:31 Uhr von Alexander Krei 22.10.2019 - 17:31 Uhr

Kaum zurück, schickte Vox die US-Krimiserie "Law & Order: Special Victims Unit" auch schon wieder in eine Pause. Doch allzu lange soll diese nicht anhalten: Wie der Sender jetzt bekanntgegeben hat, meldet sich der "Law & Order"-Ableger am 9. November mit neuen Folgen am Samstagabend zurück. Dort hatte es zuletzt nur für mäßige Quoten gereicht.

Zu sehen gibt es die Serie an diesem Abend allerdings erst um 23:35 Uhr im Anschluss an den Spielfilm "The Dark Knight Rises". Im Gegenzug spart sich Vox eine Wiederholung von "Medical Detectives". Eine Programmänderung gibt's zudem am darauffolgenden Tag: Dort wiederholt Vox um 12:50 Uhr lieber den Spielfilm "Avator - Aufbruch nach Pandora". Im Gegenzug entfallen drei Folgen von "Criminal Intent".

