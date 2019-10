Ungekennzeichnete Dauerwerbesendung bei Sport1

© Sport1

Die Medienhüter haben eine ungekennzeichnete Dauerwerbesendung im Programm von Sport1 aufgespürt. In dem Fall geht es um ein Automagazin, dessen Produktion von einem Autohersteller in Auftrag gegeben worden war.



22.10.2019 - 17:41 Uhr von Alexander Krei 22.10.2019 - 17:41 Uhr

Sport1 hat sich schon wieder Ärger mit den Medienhütern eingehandelt. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) beanstandete jetzt einen Verstoß gegen das Kennzeichnungsgebot einer Dauerwerbesendung im Rahmen der Sendung "Turbo - Das Automagazin Spezial" aus dem November 2018.

In besagter Ausgabe stand ein bestimmtes Fahrzeugmodell im Vordergrund, das von Moderator Matthias Malmedie und Rennfahrt Jan Seyffarth in Spanien und Island getestet und ausgiebig gelobt wurde. Erst im Abspann erfuhren die Zuschauer, dass die Produktion von dem Hersteller des Autos in Auftrag gegeben worden war.

Anstelle der Kennzeichnung als Dauerwerbesendung wurde zu Beginn, nach einer Werbeunterbrechung und am Ende der Sendung lediglich auf eine Produktplatzierung hingewiesen - wobei auch dieser Hinweis nach Auffassung der ZAK nicht deutlich zu erkennen war, da er vom Logo des Senders überlagert wurde.

Nach Angaben der Medienanstalten räumte Sport1 den Verstoß in einer Stellungnahme ein. Erst im Sommer hatte sich der Sender Ärger mit den Medienhütern eingehandelt, weil einer der Mdoeratoren der Reihe "Die PS-Profis" vor den Sponsorenhinweisen zur Sendung einen Hinweis auf sein eigenes Buch gab (DWDL.de berichtete).

Teilen