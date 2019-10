RTL findet Termin für Kelly-Family-Jubiläumsshow

© MG RTL D / Ralf Jürgens

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Kelly-Family-Albums "Over the Hump" hat RTL eine große Jubiläumsshow angekündigt. Nun hat man einen Ausstrahlungstermin gefunden: An einem Mittwochabend im November wird das Jubiläum gefeiert.



23.10.2019

Bereits Anfang Oktober hat sich Vox in einer langen Samstagabend-Doku mit der Kelly Family und deren Album "Over the Hump" beschäftigt. Die Platte ist vor ziemlich genau 25 Jahren erschienen. Auch RTL hat bereits vor einigen Wochen eine Show rund um die musikalische Familie angekündigt, nun ist ein Sendeplatz für "The Kelly Family - 25 Jahre Over the Hump" gefunden. Die Show ist am Mittwoch, den 20. November, ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.

Moderiert wird die Show von Oliver Geissen und natürlich sind auch einige Kelly-Family-Mitglieder zu Gast, angekündigt sind unter anderem John, Paul, Patricia, Joey, Kathy, Angelo und Jimmy Kelly. Die Bandmitglieder blicken in der Show mit Geissen zurück auf ihre Geschichte und sollen persönliche Geschichten erzählen. Und natürlich performen sie auch ihre größten Hits.

Einen Tag später, am 21. Oktober, zeigt RTL zur besten Sendezeit im Rahmen seines Spendenmarathons zudem wie gehabt eine Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Welche Gäste Günther Jauch in der Sendung begrüßt, ist derzeit noch nicht bekannt. Am 22. November zeigt man, ebenfalls im Rahmen des Spendenmarathons, "Ninja Warrior Germany - Promi-Special". Ein paar Tage vorher, am 17. November, hat RTL zudem wieder das "4 Nationen Special" der Physical Gameshow im Programm.

