"Lindenstraße"-Duo wagt sich in "Rosins Fettkampf"

Anfang des kommenden Jahres wird Kabel Eins eine neue Staffel von "Rosins Fettkampf" zeigen, der TV-Koch wird dann aber nicht mehr selbst abspecken. Nun hat man zwei andere, prominente Teamchefs gefunden.



24.10.2019 - 10:18 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2019 - 10:18 Uhr

Die prominenten Teamchefs der kommenden "Rosins Fettkampf"-Staffel stehen fest. Die beiden "Lindenstraße"-Schauspieler Willi Herren und Rebecca Siemoneit-Barum stellen sich dem Kampf gegen ihre Kilos und führen jeweils ein Team aus Übergewichtigen an. In der Sendung geht es darum, als Team möglichst viel abzunehmen. Das Team, das in einer Woche weniger Kilos schafft, muss sich von einem Kandidaten verabschieden.

Zu sehen gibt es die neue Staffel von "Rosins Fettkampf" ab dem kommenden Januar. Rosin selbst wird die neuen Ausgaben moderieren, tritt aber nicht mehr selbst zum Abnehmen an. In der ersten Staffel Anfang dieses Jahren kämpfte auch der TV-Koch noch gegen seine Kilos, schied dann aber recht schnell aus. Das ließ auch die Quoten einknicken. Sebastian Lege, der sich im Staffel eins dem Duell mit Rosin stellte, ist 2020 nicht mehr mit dabei.

Im Schnitt erreichte die erste Staffel 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, etwas mehr als eine Million Menschen sahen zu. Produziert wird "Rosins Fettkampf" von RedSeven Entertainment.

