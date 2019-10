Brainpool holt sich Verstärkung für den Show-Bereich

© Brainpool

Ab November wächst das Show- und Factual-Team von Fabian Tobias bei Brainpool. Susen Schadwinkel wechselt von Redseven Entertainment, Klaus Ziegler von Endemol Shine Germany in die Schanzenstraße nach Köln-Mülheim



25.10.2019 - 15:45 Uhr von Alexander Krei 25.10.2019 - 15:45 Uhr

Brainpool holt sich weitere Verstärkung - diesmal für die Mannschaft von Fabian Tobias, der seit wenigen Monaten die Unit "Show und Factual" leitet. Im November fangen Susen Schadwinkel und Klaus Ziegler bei Brainpool an, wie die Produktionsfirma mitteilte. "Susen und Klaus passen mit ihrer Erfahrung und ihrem kreativen Können hervorragend in mein Team. Meine Unit ist damit bestens für die kommenden Show- und Factual Projekte aufgestellt", so Tobias über die Personalien.





Susen Schadwinkel war zuletzt als Executive Producerin bei Redseven Entertainment für die neue ProSieben-Show "Queen of Drags" verantwortlich. In der Vergangenheit arbeitete sie aber auch schon für Endemol Shine Germany und Kimmig Entertainment. Klaus Ziegler wiederum ist seit 2010 Creative Producer bei Endemol Shine Germany und war dort unter anderem verantwortlich für "MasterChef", "Die perfekte Minute" und "The Masked Singer".

