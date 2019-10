Auch Westermann steigt beim "Literarischen Quartett" aus

© ZDF/Svea Pietschmann

Doppelter Abschied zum Jahresende: Neben Volker Weidermann wird auch Christine Westermann das "Literarische Quartett" verlassen. Das ZDF will die Sendung im kommenden Jahr fortsetzen, plant jedoch eine grundlegende Umgestaltung.



25.10.2019 - 16:27 Uhr von Alexander Krei 25.10.2019 - 16:27 Uhr

Und noch ein Abgang beim "Literarischen Quartett": Nur wenige Tage nachdem Volker Weidermann seinen Abschied aus der ZDF-Sendung bekanntgab, hat nun auch Christine Westermann ihren Rückzug angekündigt. Die Journalistin, Moderatorin und Autorin, die seit dem Neustart vor vier Jahren zum festen Ensemble der Sendung zählte, wird ebenfalls zum Ende des Jahres aufhören.

"'Das Literarische Quartett' erlebt einen Umbruch. Es wird ab 2020 neue Wege gehen, ich gehe meine eigenen", sagte Westermann. "Für mich war es Freude und Herausforderung zugleich, als Gründungsmitglied der zweiten Generation dabei gewesen zu sein. Ich wünsche dem ZDF eine gute Hand bei der Neubesetzung."

ZDF-Kulturchefin Anne Reidt: "Charme, Humor und literarischer Sachverstand - Christine Westermann hat mit dieser Kombination entscheidend zum Erfolg unserer Sendung beigetragen. Herzlichen Dank für vier Jahre voller lebhafter Debatten über das, was uns so sehr am Herzen liegt: Literatur."

Nach dem Abschied von Weidermann und Westermann bleibt damit nur noch Thea Dorn aus der bisherigen Kernbesetzung übrig. Klar ist, dass das ZDF das "Literarische Quartett" auch 2020 fortsetzen will. Die Sendung soll jedoch nach Angaben des Senders "grundlegend umgestaltet" werden. Details dazu nannte das ZDF bislang nicht.

Mehr zum Thema Volker Weidermann verlässt das "Literarische Quartett"

Teilen