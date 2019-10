Nico Hofmann erhält Carl Laemmle Produzentenpreis

© Willi Weber/SFD

UFA-CEO Nico Hofmann erhält im kommenden den renommierten Carl Laemmle Produzentenpreis für sein bisheriges Lebenswerk. Der Preis wird seit 2017 an herausragende Produzenten verliehen. Ihn berühre die Auszeichnung sehr, sagte Hofmann.



28.10.2019 - 12:27 Uhr von Alexander Krei 28.10.2019 - 12:27 Uhr

Nico Hofmann wird im nächsten Jahr als herausragende Produzentenpersönlichkeit mit dem Carl Laemmle Produzentenpreis ausgezeichnet. Das haben die Produzentenallianz und die Stadt Laupheim am Montag bekanntgegeben. Die Auszeichnung wurde 2017 anlässlich des 150. Geburtstags des Filmpioniers und Hollywood-Erfinders Carl Laemmle ins Leben gerufen und ist mit 40.000 Euro dotiert.

"Die Auszeichnung mit dem Carl Laemmle Produzentenpreis berührt mich sehr - nicht nur in stolzer Hochachtung vor seinem Namensgeber, sondern auch in Bewunderung für die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, die diesen Preis in der Vergangenheit entgegennehmen durften", sagt UFA-CEO Nico Hofmann. "Für mich bedeutet die hohe Auszeichnung eine Aufforderung zu Mut, Haltung und Leidenschaft in unserer Branche, die im Moment ihre vielleicht dynamischsten und aufregendsten Zeiten erlebt."

Der Jury-Vorsitzende Dieter Kosslick sagte, Hofmann stehe für einige der erfolgreichsten Filme und Serien der letzten zwei Jahrzehnte. "Sein besonderes Gespür immer wieder für die richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt zeichnet ihn als Produzenten aus. Er versteht es ein Millionenpublikum zu erreichen, es zu unterhalten und zum Nachdenken anzuregen. Kaum jemanden gelingt so kontinuierlich die Gratwanderung zwischen Anspruch und Massentauglichkeit."

Die Verleihung findet am 13. März 2020 in Laupheim statt, dem schwäbischen Geburtsort Laemmles. In den vergangenen Jahren wurden bereits Roland Emmerich, Regina Ziegler, Artur Brauner und Stefan Arndt mit dem Preis geehrt.

