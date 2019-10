Sky mit neuer Technologie gegen TV-Piraterie

© Sky

In seinem stetigen Kampf gegen TV-Piraten hat der Bezahlsender Sky nun eine neue Technologie aktiviert. Die heißt "Unique Pairing" und verknüpft das Empfangsgerät fest mit der jeweilige Smartcard. Damit will man Drittgeräte ausschließen.



29.10.2019 - 16:37 Uhr von Timo Niemeier 29.10.2019 - 16:37 Uhr

Sky geht schon seit jeher gegen TV-Piraterie vor, teilweise gab es auch schon juristische Erfolge für das Unternehmen. Doch nach wie vor gibt es regelmäßig illegale Livestreams von Bundesliga & Co. im Netz. Nun hat Sky die Technologie "Unique Pairing" aktiviert, mit der man die Piraterie erschweren will. So sollen es TV-Piraten künftig noch schwerer haben, illegale Streams im Netz anzubieten.

Bei dem neuen Verfahren wird das Empfangsgerät mit der jeweiligen Smartcard fest verbunden und funktioniert dann nicht mehr in Drittgeräten, die nicht von Sky lizenziert wurden. Zuerst über die Maßnahme berichtet hatte "InfoDigital". Gegenüber des Online-Portals hat Sky die Einführung des "Unique Pairing" bestätigt: "Sky setzt bei der Verbreitung des Sendesignals auf eine sichere und zukunftsfähige Technik. Zur weiteren Erhöhung unserer Sicherheitsstandards und zur Einhaltung lizenzrechtlicher Vorgaben wurden in den vergangenen Wochen technische Umstellungen vorgenommen", so ein Sprecher.

Kunden, die Sky über einen der Kabelnetzbetreiber oder die Telekom sehen, sind von der technischen Umstellung allerdings nicht betroffen. Das bestätigte das Unternehmen am Dienstag gegenüber DWDL.de. Benötigt wird für den Empfang von Sky künftig aber in jedem Fall ein lizenziertes Sky-Gerät. Ein Sprecher des Unternehmens sagt: "Betroffene Kunden, die bisher ein Empfangsgerät eines Drittanbieters genutzt haben, wurden bereits direkt informiert. Ihnen bieten wir einen aktuellen Sky Q Receiver kostenlos zur Leihe an. Kunden, die Sky über ein CI+- Modul empfangen, haben die Möglichkeit, dies weiterhin zu nutzen."

