Finale Staffel von "Silicon Valley" ab Dezember bei Sky

© HBO

Wenn im Dezember alle Folgen der finalen "Silicon Valley"-Staffel in den USA bei HBO zu sehen gewesen sind, kommen auch deutsche Zuschauer in den Genuss der Serie. Die sieben letzten Folgen sind bei Sky zu sehen.



30.10.2019 - 14:05 Uhr von Timo Niemeier 30.10.2019 - 14:05 Uhr

Sky hat die Ausstrahlungstermine der sechsten und letzten "Silicon Valley"-Staffel bekanntgegeben. So startet der finale Durchlauf am 10. Dezember um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic HD. Sky zeigt am Dienstagabend immer Doppelfolgen, dadurch ist man schnell fertig, die Staffel umfasst nämlich nur sieben Episoden. In den USA ist die finale Staffel vor wenigen Tagen bei HBO gestartet, voraussichtlich am 8. Dezember gibt’s dort das Serienfinale zu sehen.

Inhaltlich scheinen Richard (Thomas Middleditch) und seine Nerd-Truppe mit ihrem Start-up-Projekt "Pied Piper" endlich am Ziel zu sein. Mit ihrem Versprechen, keine Nutzerdaten zu verwenden, konnten sie sich von der Konkurrenz erfolgreich absetzen. Die Freude, endlich einer der großen Player in Silicon Valley zu sein, wird aber bald schon etwas getrübt, denn um ihre hehren Moralvorstellungen in dieser schnelllebigen Branche durchzusetzen, müssen sie einen hohen Preis bezahlen.

Während Richard damit ringt, trotz der absurd hohen Geldbeträge seine Integrität zu wahren, fühlt sich Jared (Zach Woods) bei "Pied Piper" zunehmend fehl am Platz und sehnt sich nach seiner alten Hacker-Community zurück, die inzwischen von Big Head (Josh Brener) und Jian-Yang (Jimmy O. Yang) geführt wird. Dinesh (Kumail Nanjiani) und Gilfoyle (Martin Starr) kämpfen derweil mit der Herausforderung große Teams zu leiten. Wird es ihnen gelingen, langfristig Erfolg zu haben, ohne zu opfern, wofür sie stehen? In den USA sind die Quoten insbesondere seit Staffel vier signifikant zurückgegangen. Mit dem Start in die sechste und finale Staffel erzielte HBO vor wenigen Tagen einen neuen Tiefstwert.

Teilen