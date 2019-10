Tele Columbus öffnet sein Breitbandnetz für Telefónica

© Tele Columbus AG

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus ist mit Telefónica Deutschland eine Partnerschaft eingegangen, dadurch kann Telefónica künftig auf das Breitbandnetz von Tele Columbus zugreifen. Der Chef von Tele Columbus spricht von einem "Meilenstein".



30.10.2019 - 15:52 Uhr von Timo Niemeier 30.10.2019 - 15:52 Uhr

Telefónica Deutschland hat sich durch eine Kooperation mit Tele Columbus einen Zugriff auf das Breitbandnetz des Kabelnetzbetreibers gesichert. Beide Unternehmen haben die Zusammenarbeit am Mittwoch bekanntgegeben. Dadurch kann Telefónica über ihre Marke O2 künftig eigene Breitband-Produkte auf der Netzinfrastruktur von Tele Columbus vermarkten. An das Netz angeschlossen sind derzeit rund 2,3 Millionen Haushalte in Deutschland.

Timm Degenhardt, CEO der Tele Columbus AG, sagt: "Die Öffnung der Netze ist ein wichtiger Meilenstein für Tele Columbus auf dem Weg zur strategischen Repositionierung. Die zusätzlichen Wholesale-Umsätze ermöglichen uns weitere zielgerichtete Investitionen in den Glasfaserausbau für unsere wohnungswirtschaftlichen Kunden und Infrastrukturpartner. Durch die Kooperation mit Telefónica Deutschland leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Deutschland."

"Dank der Zusammenarbeit mit Tele Columbus wird Telefónica Deutschland perspektivisch über die größte Breitband-Netzabdeckung aller Anbieter hierzulande verfügen", sagt Alfons Lösing, Chief Partner and Wholesale Officer und Vorstandsmitglied von Telefónica Deutschland. "Diese Kooperation untermauert einmal mehr unsere Strategie, Kunden über smarte Partnerschaften hochattraktive Angebote zu sehr fairen Preisen anzubieten. Schon heute verfügen wir dank der bewährten Zusammenarbeit mit anderen Anbietern über ein umfangreiches Infrastruktur-Produktportfolio im Festnetz-Bereich. Das ist für uns die ideale Grundlage, innovative Produkte und konvergente Services bereitzustellen. Nun zünden wir die nächste Stufe und lassen das Gigabit-Zeitalter für O2 Kunden Realität werden."

