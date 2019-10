Dittrichs "Fernsehzyklus" geht vor Weihnachten weiter

© WDR/Dietmar Seip

Kurz vor Weihnachten ist Olli Dittrich in einer weiteren Folge seines "Fernsehzyklus" im Ersten zu sehen. Diesmal heißt sein Projekt: "Frust - Das Magazin". Im WDR-Interview verspricht er schon mal ein Wiedersehen mit bekannten Figuren.



31.10.2019 - 10:31 Uhr von Alexander Krei 31.10.2019 - 10:31 Uhr

Es hat inzwischen eine gewisse Tradition, dass Olli Dittrich rund um Weihnachten mit seinem "Fernsehzyklus" auf Sendung geht. Das ist in diesem Jahr nicht anders: Am Donnerstag, dem 19. Dezember gibt es im Ersten "Frust - Das Magazin" zu sehen - und einmal mehr schlüpft Dittrich darin in verschiedene Rollen. "Die ersten Scripts vom Claudius Pläging sind weitgehend fertig, wir entwickeln gerade auf dieser Basis den Look der Figuren und planen die Drehzeit und -orte", so Dittrich im WDR-Hausmagazin "Print".

Darin verspricht er auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie der Figur Sören Lorenz, der einst in Dittrichs Frühstücksfernsehen "EffEff" zu sehen war. "Es geht in 'Frust - Das Magazin' auch darum nachzuforschen, was aus Schicksalen und Karrieren früherer Ausgaben des Zyklus inzwischen geworden ist", sagt Dittrich. "Wie geht es zum Beispiel Andreas Baesecke, dem Tierforscher, der das Polarzebra fand? Wie läuft die Solokarriere von Westernhagens Ex-Gitarrist 'Platzhirsch'? Kann Dr. Gregor Holz, der seinerzeit die Organspender-App 'Snip-Snap' vorstellte, mit neuem medizinischem Rat helfen? Hat der ehemalige Boxprofi und Fliegengewichtler Butsche Roni eine zweite, spannende Karriere?"

In gewisser Weise gehe man mit der neuen Sendung an die Anfänge des Zyklus zurück. "Dabei legen wir in ungeschönten Reportagen den Finger in die zeitgeistliche Wunde, zeigen, dass es abseits aller Promi-VIP-Glamour-Storys im TV auch eine andere Seite des Lifestyle geben kann", kündigt Olli Dittrich in "Print" an. "Wir machen den Realitycheck, sind investigativ, bleiben dabei aber heiter."

Teilen