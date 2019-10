Nach Diveo Aus: HD+ lockt Kunden mit Cashback-Aktion

© HD+

HD+ will offenkundig vom Aus der Konkurrenzplattform Diveo profitieren. Nun hat man ein Paket geschnürt, bei dem Diveo-Kunden das HD+-Modul bis zum halben Preis erhalten. Man leiste "erste Hilfe", heißt es vom Unternehmen.



31.10.2019 - 14:19 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2019 - 14:19 Uhr

Erst am Mittwoch hat die M7-Gruppe bestätigt, bei seiner Plattform Diveo bald schon wieder den Stecker zu ziehen (DWDL.de berichtet). Das Produkt, mit dem man HD+ Konkurrenz machen wollte, kam offensichtlich nicht gut genug an bei den Menschen. Nun will HD+ an die Diveo-Kunden, die bald ins Leere schauen.

So hat HD+ nun eine Cashback-Aktion angekündigt. Diveo-Kunden müssen dazu das HD+ Modul für 79 Euro im Webshop kaufen. Danach schicken sie ihr Diveo-Modul oder die Diveo Set-Top-Box an HD+ und erhalten 39,50 Euro auf ihr Konto zurückerstattet. Damit erhalten sie das HD+-Modul zum halben Preis, hinzu kommt ein Zeitraum von sechs Monaten, in denen das Sender-Paket inklusive ist. Die Aktion geht noch bis zum 15. Dezember.

Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei HD+, sagt zur Aktion: "HD+ leistet mit dieser Aktion erste Hilfe für gestrandete Diveo-Kunden. Sie müssen keine Angst vor einem schwarzen Bildschirm haben und können sich obendrein über den Cashback-Bonus freuen. Wir heißen alle bisherigen Diveo-Kunden herzlich bei HD+ willkommen. Im Stil unserer aktuellen Werbekampagne könnte man auch sagen: Diveo-Kunden und HD+ gehören schon bald ganz einfach zusammen."

Bereits als das Diveo-Aus bekannt wurde, hatte sich Schneckenburger zu Wort gemeldet. In mehreren Medien erklärte er, das Aus von Diveo überrasche ihn nicht. "Als Diveo startete, haben wir uns über neue Impulse für den HD-Markt gefreut. Wir mussten aber schnell feststellen, dass weder Produkt noch Vermarktung besonders viel Strahlkraft entwickelt haben. Und wie das im Fernsehgeschäft so ist: Am Ende entscheidet der Zuschauer", so Schneckenburger.

Teilen