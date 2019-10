"Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" künftig vorab online

© Das Erste/Thorsten Jander

Die beiden ARD-Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" beschreiten derzeit inhaltlich neue Wege - und auch bei der Ausstrahlung denkt man beim Sender um. Das Erste wird die jeweils neuesten Folgen künftig immer zuerst in der Mediathek zeigen.



31.10.2019 - 15:12 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2019 - 15:12 Uhr

Fans von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" können die Folgen ihrer jeweiligen Lieblingssendung künftig vorab online sehen. Wie der Sender nun nämlich angekündigt hat, wird die jeweils neueste Episode im Anschluss an die Ausstrahlung im linearen TV bereits in die Mediathek gestellt. Bei "Rote Rosen" gilt das ab der Folge 3.000, die am 28. Oktober ausgestrahlt wurde. Und auch bei "Sturm der Liebe" verfährt man seit Anfang der Woche so. Verfügbar sind die Vorab-Folgen in der Mediathek aber nur für User, die aus Deutschland darauf zugreifen.

Inhaltlich geht es in beiden Serien derzeit hoch her. Bei "Rote Rosen" verabschiedete sich gerade Gerit Kling, am Dienstag feierte Claudia Schmutzler als Astrid Richter ihr Debüt im neuen Kapitel der Telenovela. 200 Folgen von Schmutzler in der Hauptrolle wird es in den kommenden Monate zu sehen geben. Bei "Sturm der Liebe" steht am 1. November eine Hochzeit an. In der kommenden Woche endet dann die aktuelle Staffel, einen Tag später startet dann die neue Liebesgeschichte.

Aus Quotensicht ließ zuletzt vor allem "Sturm der Liebe" aufhorchen. In Oktober erreichte die Serie in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gleich mehrfach zweistellige Marktanteile, bis auf 12,1 Prozent ging es hinauf. Im Monatsschnitt steht die Serie derzeit bei 9,4 Prozent - das ist der beste Wert seit Mai 2017. Insgesamt lief es noch besser, hier waren bis zu 16,9 Prozent drin. Im laufenden Jahr kommt "Sturm der Liebe" auf 1,58 Millionen Zuschauer und durchschnittlich 14,4 Prozent Markanteil beim Gesamtpublikum, "Rote Rosen" liegt bei 1,23 Millionen Zuschauern und 12,8 Prozent.

