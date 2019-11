Hubertus Meyer-Burckhardt setzt bei "NDR Talk Show" aus

© NDR/Uwe Ernst

Der zweite Ausflug der "NDR Talk Show" ins Erste muss ohne Hubertus Meyer-Burckhardt auskommen. Der Moderator hat sich einen Virusinfekt eingefangen und legt daher eine Pause ein. Barbara Schöneberger muss jedoch nicht alleine die Fragen stellen...



01.11.2019 - 19:05 Uhr von Alexander Krei 01.11.2019 - 19:05 Uhr

Am kommenden Dienstag wird die "NDR Talk Show" zum zweiten Mal im Ersten zu sehen sein - allerdings ohne Hubertus Meyer-Burckhardt. Der Moderator hat sich nach Angaben des NDR einen Virusinfekt eingefangen und musste seinen Einsatz daher absagen. An seiner Stelle wird stattdessen Jörg Pilawa an der Seite von Barbara Schöneberger durch die Sendung führen.

Auch Pilawa gehört zum Moderationsteam der "NDR Talk Show" - er präsentiert seit wenigen Wochen im NDR Fernsehen gemeinsam mit Bettina Tietjen die monatlichen Ausgaben aus Hannover. Hubertus Meyer-Burckhardt wird unterdessen am kommenden Freitag wieder durch die "NDR Talk Show" führen, wenn die nächste reguläre Ausgabe im Dritten Programm ansteht.

In der zweiten Ausgabe der "NDR Talk Show" im Ersten werden unter anderem Elyas M´Barek, Wotan Wilke Möhring, Florian David Fitz und Frederick Lau, die Stars des neuen Kinofilms "Das perfekte Geheimnis", erstmals gemeinsam in einer TV-Sendung auftreten. Daneben sind unter anderem die Sportler Malaika Mihambo und Jan Frodeno sowie Teresa Enke, Dana Schweiger und Thomas Rühmann zu Gast.

Seit Ende September läuft am späten Abend testweise die "Talk am Dienstag"-Strecke, die neben der "NDR Talk Show" auch "3 nach 9", "Kölner Treff" und die neue Sendung "Hier spricht Berlin" umfasst. Die "NDR Talk Show" war mit mehr als 1,4 Millionen Zuschauern die bislang erfolgreichste Sendung.

