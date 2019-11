Sky führt demnächst neue Reihe Comedy@Sky ein

© Sky

Unter dem Titel Comedy@Sky will der Bezahlsender eine neue Comedy-Reihe etablieren. Zur Weihnachtszeit wird man erstmals Soloprogramme verschiedener Comedians ins Programm nehmen, mit dabei sind unter anderen Ingo Appelt und Olaf Schubert.



04.11.2019 - 12:12 Uhr von Timo Niemeier 04.11.2019 - 12:12 Uhr

Sky hat für die Weihnachtszeit einige Comedy-Programme angekündigt. Am 23. Dezember zeigt man auf Sky 1 um 19:10 Uhr "Comedy@Sky - Olaf Schubert Live!". Einen Tag später darf Benaissa Lamroubal zur gleichen Uhrzeit ran. An den Weihnachtsfeiertagen eins und zwei zeigt Sky seinen Zuschauern die Soloprogramme von Helene Bockhorst und Ingo Appelt und den Abschluss bildet schließlich Matze Knop am 27. Dezember.

Produziert werden die Programme von der B28 Produktion. Das Programm von Matze Knop entsteht in Kooperation mit High Entertainment und ist auch das einzige, das um 18:05 Uhr beginnen wird - dafür zeigt Sky hier eine Doppelfolge.

Christian Asanger, Vice President Originals Production Non-Scripted Sky Deutschland, sagt: "Wir wollen unser starkes Comedy-Portfolio erweitern und mit 'Comedy@Sky' eine Reihe etablieren, die die Soloprogramme von Newcomern und Stars der deutschen Comedyszene perfekt kombiniert. Eine Mischung, die es in dieser Besetzung nirgendwo anders gibt."

