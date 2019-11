Sat.1 Emotions sichert sich schwedische Serie "Blinded"

© FLX / All3Media International

Die schwedische Serie "Blinded" über die zweifelhaften Machenschaften einer Bank wird im kommenden Jahr auch in Deutschland zu sehen sein. ProSiebenSat.1 hat die von All3Media vertriebene Produktion für seinen Bezahlsender Sat.1 Emotions erworben.



05.11.2019 - 08:34 Uhr von Alexander Krei 05.11.2019 - 08:34 Uhr

All3Media International hat die schwedische Serie "Blinded" an ProSiebenSat.1 verkauft. Das Unternehmen wird die im Stockholmer Finanzdistrikt angesiedelte Geschichte über eine Journalistin, die auf fragwürdige Machenschaften einer Bank stößt, voraussichtlich im Frühjahr 2020 auf seinem Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions ausstrahlen. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.

Ursprünglich wurde "Blinded" für den Streamingdienst C More und den schwedischen Fernsehsender TV4 produziert. Die Handlung ist von wahren Begebenheiten inspiriert und basiert auf einem Buch der investigativen Journalistin Carolina Neurath. Für die Produktion zeichnet FLX verantwortlich. Verkauft wurde "Blinded" inzwischen auch in die Niederlande, nach Island sowie nach Australien.

"Die Nachfrage nach internationalem Drama ist größer denn je und wir erweitern unser Portfolio, indem wir über Inhalte in englischer Sprache hinausblicken und mit anerkannten kreativen Talenten aus der ganzen Welt zusammenarbeiten", so Jonathan Hughes, Sales Manager EMEA North bei All3Media International. "Blinded" sei sein Haus die "erste Schlüsselinvestition in Skandinavien".

Teilen