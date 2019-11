"Willkommen 2020": Kerner und Kiwi feiern ab 20:15 Uhr

© ZDF/Marcus Höhn

Das ZDF wird seine Silvestershow mit Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel in diesem Jahr wieder zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen. Im vergangenen Jahr startete man noch etwas später und musste den Primetime-Sieg dem Ersten überlassen.



05.11.2019

Rolle rückwärts auf dem Mainzer Lerchenberg: Die Silvestershow des Senders, "Willkommen 2020", wird in diesem Jahr wieder ab 20:15 Uhr zu sehen sein, das hat man nun bestätigt. Im vergangenen Jahr programmierte man die Show mit Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel vom Brandenburger Tor noch auf 21:45 Uhr und zeigte davor lieber einen Film. In den beiden Jahren davor lief die Silvestershow bereits zur besten Sendezeit.

Im vergangenen Jahr musste das ZDF dem Ersten den Primetime-Sieg überlassen, dort kam Jörg Pilawa mit der "Silvestershow" auf rund dreieinhalb Millionen Zuschauer. "Willkommen 2019" erreichte etwas mehr als drei Millionen Zuschauer. Das waren mehr als 2017, doch ganz offensichtlich will man dem Ersten in diesem Jahr aber nicht mehr so einfach das Feld um 20:15 Uhr überlassen. Pilawa führt auch dieses Jahr an Silvester wieder mit Francine Jordi durch die "Silvestershow", diese kommt aber aus der Konserve und wird nicht live ausgestrahlt (DWDL.de berichtete).

Welche Künstler und Bands Kerner und Kiewel in diesem Jahr vor dem Brandenburger Tor begrüßen werden, steht unterdessen noch nicht fest. Erst im Dezember soll das Line-Up nach und nach bekanntgegeben werden. 2018 traten unter anderem DJ Bobo, Bonnie Tyler und Eagle Eye Cherry auf. Bei der gemeinsamen Show vom Ersten, ORF und SRF sind unter anderem die Hermes House Band, die Ehrlich Brothers, die Spider Murphy Gang, Lou Bega und Die Höhner freuen.

