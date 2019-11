Nitro holt "Malcolm mittendrin" am Vorabend zurück

© TVNOW / © 1999-2000 Fox and its related entities

Die US-Sitcom "Malcolm mittendrin", von der bis 2006 insgesamt sieben Staffel entstanden sind, wird demnächst von Nitro auf einem prominenten Sendeplatz wiederholt. Ab Dezember läuft die kultige Serie täglich im Vorabendprogramm.



06.11.2019 - 16:22 Uhr von Alexander Krei 06.11.2019 - 16:22 Uhr

Nitro holt eine Sitcom zurück ins Fernsehen, die inzwischen immerhin fast 20 Jahre auf dem Buckel hat. Ab dem 4. Dezember wiederholt der Sender montags bis freitags um 19:20 Uhr die US-Serie "Malcolm mittendrin", in der Schauspieler Bryan Cranston eine der Hauptrollen spielte, bevor er als Walter White Fernsehgeschichte schrieb. Die Rolle des Namensgebers übernahm Fankie Muniz. "Malcom mittendrin" übernimmt den Sendeplatz von "Scrubs - Die Anfänger".





Und darum geht's: Auf Anordnung seiner Mutter Lois muss der neunjährige Malcolm sich mit Stevie treffen, einem an den Rollstuhl gefesselten hochbegabten Schüler. Stevie besucht eine Spezialklasse, in der nur besonders intelligente Kinder unterrichtet werden. Weil die anderen Kinder diese verachten, will auch Malcolm nichts mit Stevie zu tun haben. Doch weil auch Malcolm überdurchschnittlich intelligent ist, muss er schon bald die Klasse wechseln - zu Stevie.

Insgesamt sind bis 2006 sieben Staffeln von "Malcom mittendrin" mit insgesamt 151 Episoden entstanden. Ihre Free-TV-Serie feierte die US-Sitcom hierzulande einst bei ProSieben.

