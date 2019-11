Rosin meldet sich bei Kabel Eins Ende November zurück

© kabel eins

Frank Rosin ist bei Kabel Eins bald wieder im Einsatz für in Not geratene Restaurantbesitzer. Ab Ende November zeigt der Sender neue Folgen von "Rosins Restaurants", zuletzt hatte das Format mit Abnutzungserscheinungen zu kämpfen



07.11.2019 - 13:41 Uhr von Timo Niemeier 07.11.2019 - 13:41 Uhr

Kabel Eins hat eine neue Staffel von "Rosins Restaurants" in Aussicht gestellt, die neue Staffel startet am 28. November und ist dann wie gehabt immer donnerstags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen. Zum Auftakt verschlägt es Rosin in die Vereinsgaststätte "Auf zu Manu" in Salzgitter. Dort buhlen Mama Maria und Tochter Manu um die Chefrolle und gegenseitige Anerkennung.

Zuletzt hatten es neue Ausgaben von "Rosins Restaurants" schwer: Im August und September erreichte die Sendung im Schnitt rund fünf Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Zum Staffelstart musste Rosin damals zwar auch gegen das Finale von "Masked Singer" antreten, aber auch in den Wochen danach blieb das Format teilweise bei weniger als fünf Prozent Marktanteil hängen.

Und auch bei ProSieben kehrt bald ein bekanntes Format zurück: Ab dem 26. November ist jeden Dienstag am späten Abend die neue Staffel von "10 Fakten" zu sehen. Zum Auftakt beschäftigt sich Aiman Abdallah in der Sendung mit Soldaten, im Vorprogramm zeigt ProSieben die neue ISIS-Reportage von Thilo Mischke (DWDL.de berichtete). Insgesamt sechs neue Folgen von "10 Fakten" wird man zeigen.

