Olli Schulz geht für den NDR in eine Seniorenresidenz

Anfang Dezember zeigt der NDR eine neue Folge seines preisgekrönten Formats "Die Geschichte eines Abends" - allerdings mit verändertem Konzept und neuem Gastgeber. Präsentiert wird die Sendung von Olli Schulz, Promi-Gäste gibt's nicht mehr.



07.11.2019 - 14:55 Uhr von Alexander Krei 07.11.2019 - 14:55 Uhr

Der NDR gibt seinem Format "Die Geschichte eines Abends" einen neuen Dreh und setzt bei der nächsten Folge auf den Musiker Olli Schulz. Anders als bei den bisherigen Folgen stehen diesmal allerdings keine prominenten Gästen im Mittelpunkt. Stattdessen trifft Schulz in einer Hamburger Seniorenresidenz auf vier Menschen im Alter zwischen 81 und 97 Jahren, die allesamt noch nie vor einer Fernsehkamera standen.

Die Folge handelt von den Themen Pflege und Alter, will sich ihnen aber anders nähern als man das sonst kennt - auf diese Weise lässt sich Olli Schulz gar zu einem Spagat im Speisesaal hinreißen. Zudem geht es nach Angaben des NDR um folgende Fragen: "Schaffen es die vier älteren Menschen und Olli Schulz, sich auf die gleiche Frequenz einzuschwingen? Wer kam auf die Idee, bengalische Feuer zu zünden? Und was hat es mit dem 'Battle-Rap' aus alten Gedichten auf sich?"

Gezeigt wird "Die Geschichte eines Abends" am Freitag, den 6. Dezember um Mitternacht, also im Anschluss an die "NDR Talk Show". Über mehrere Jahre hinweg hatte Dirk Stermann fünf Folgen der Sendung präsentiert, im vorigen Jahr verbrachten schließlich Charlotte Roche und Lars Eidinger einen Abend mit ihren Gästen.

