Altbundespräsident kommt zum "3nach9"-Jubiläum

In der kommenden Woche feiert die Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" ihren 45. Geburtstag. Zu sehen ist das Jubiläum auf dem Sendeplatz im Ersten - und als Gast gibt sich mit Christian Wulff ein früherer Bundespräsident die Ehre.



12.11.2019 - 14:00 Uhr von Alexander Krei 12.11.2019 - 14:00 Uhr

Am kommenden Dienstag ist es 45 Jahre her, dass die erste Ausgabe von "3nach9" ausgestrahlt wurde. Da passt es gut, dass die Talkshow an genau diesem Tag im Rahmen der neuen "Talk am Dienstag"-Schiene im Ersten zu sehen sein wird. Wie jetzt bekannt wurde, werden Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo dann sogar ein ehemaliges Staatsoberhaupt in ihrer Sendung begrüßen.

Zur Riege der Gäste gehört der frühere Bundespräsident Christian Wulff, der sich mit Talkshow-Auftritten in den vergangenen Jahren rar gemacht hat. Fast acht Jahre ist es her, dass Wulff seinen Rücktritt als Bundespräsident verkündete. Wie er heute auf seine Amtszeit zurückblickt und welche Aufgaben ihm abseits des Protokolls Freude bereiten, will Wulff in der Jubiläumsausgabe von "3nach9" berichten, die am Dienstag um 22:45 Uhr zu sehen sein wird.

Weitere Gäste sind unter anderem Sarah Connor, Anne Sophie Mutter, Helge Schneider, Richard David Precht und ein Mann, der seine Frau mit Anfang 70 an Krebs verlor und sich in Folge dessen darum bemüht hat, über das Internet eine neue Partnerin zu finden.

Mit dem "3nach9"-Jubiläum endet vorerst der Testlauf, die Talkshows der Dritten ins Erste zu bringen. Die Bilanz fällt bislang durchachsen aus: Während die "NDR Talk Show" zweistellige Marktanteile erzielte, taten sich "3nach9" und der "Kölner Treff" etwas schwerer. Der neue RBB-Talk "Hier spricht Berlin" musste sich jüngst mit nur 730.000 Zuschauern und 5,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum begnügen.

