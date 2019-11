Sony-Deal mit der Telekom: Mehr Fiction für MagentaTV

© Sony

Sony Pictures Television startet unter dem Titel Sony One ein Programmpaket, das Plattformanbieter mit Spielfilmen und Filmen versorgen soll. Erster Partner ist die Deutsche Telekom, die damit ihr Fiction-Angebot für MagentaTV-Kunden erweitert.



08.11.2019 - 15:19 Uhr von Alexander Krei 08.11.2019 - 15:19 Uhr

Sony Pictures Television hat eine neue Partnerschaft mit der Deutschen Telekom geschlossen, mit der die Auswahl an fiktionalen Inhalten auf Abruf bei MagentaTV erweitert wird. Konkret geht es um einen neuen Service namens Sony One, der Serien und Filme umfasst, darunter auch ausgewählte Produktionen der Pay-TV-Sender Sony AXN und Sony Channel.

Das Angebot, das zum Start mehrere hundert Serien-Episoden und Spielfilme wie "The Good Doctor", "S.W.A.T.", "Masters of Sex", "A Very English Scandal", "Power" und "Outsiders" umfasst, soll regelmäßig erweitert werden. Dafür wird ein eigener Bereich in der Megathek geschaffen. Um auf die Produktionen zugreifen zu können, müssen Kunden von MagentaTV kein zusätzliches Abo abschließen. Stattdessen sind sie ohne Extrakosten verfügbar.

"Wir freuen uns, mit der Telekom als unserem ersten Partner, allen Zuschauern in Deutschland ein Produkt anbieten zu können, das unter einem Dach starke Sony Pictures Film- und Fernsehinhalte mit ausgewählten Titeln von Sony AXN und Sony Channel vereint", so Andreas Ditter, Geschäftsführer SPE Deutschland, über das neue B2B-Produkt, mit dem sich das Unternehmen gezielt an Plattformanbieter richtet.

Michael Schuld, seit wenigen Tagen neuer TV-Chef der Telekom, über den Deal: "Mit Sony One haben wir einen weiteren spannenden Partner an Bord. Für unsere Kunden bedeutet das: noch mehr Filme und noch mehr Serien ohne Aufpreis in unserer Megathek."

Mehr zum Thema Wie Michael Schuld mit Magenta TV nochmal durchstarten will



Teilen