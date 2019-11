Diese elf Promis sollen im Januar in den Dschungel ziehen

© MG RTL D

Via "Bild" sind elf von zwölf Promis für die nächste Dschungelcamp-Staffel durchgesickert. Mit dabei sind wieder einige ehemalige Realityshow-Teilnehmer aus den einschlägigen Sendungen, aber auch ein "Superhändler" zieht in den australischen Busch.



09.11.2019 - 08:49 Uhr von Timo Niemeier

Im Januar startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", nun hat die "Bild" elf von zwölf Kandidaten öffentlich gemacht. Auch wenn RTL inzwischen seine eigene Boulevard-Webseite betreibt und pushen will, ist es also wohl noch immer lukrativer, die Kandidaten via "Bild" durchzustechen. Seit Freitagabend hat die Zeitung das Thema auch groß inszeniert: Stündlich wurden neue Kandidaten veröffentlicht - nun stehen alle fest.

Bereits bekannt war, dass die Wendler-Ex Claudia Norberg in den Dschungel zieht. Eigentlich wollte RTL zusammen mit ihr auch die aktuelle Freundin von Michael Wendler ins Camp schicken - daraus ist aber nichts geworden. Auch Danni Büchner nimmt 2020 an der Show teil. Sie war eigentlich schon für 2019 eingeplant, doch kurz zuvor starb ihr Mann Jens, ihre Teilnahme wurde daraufhin abgesagt.

Erneut mit dabei sind natürlich auch wieder zahlreiche, ehemalige Realityshow-Teilnehmer: Ganz vorne zu nennen ist da Elena Miras, die bei "Love Island" bekannt wurde und zuletzt im "Sommerhaus der Stars" saß und dort die Quoten anfachte - mit ihrem Freund Mike gewann sie die Show sogar. Auch der "DSDS"-Gewinner Prince Damien zieht im Januar ins Dschungelcamp, dort trifft er dann unter anderem auf Marco Cerullo ("Bachelorette"), Anastasiya Avilova ("Temptation Island") und Antonia Komljen ("DSDS"). Und RTL steckt auf Markus Reinecke ins australische Camp, der 50-Jährige ist als Händler in der Nachmittags-Sendung "Die Superhändler" zu sehen.

Darüber hinaus hat RTL laut "Bild" auch noch Ex-Politiker Günther Krause und Schauspielerin Sonja Kirchberger verpflichtet. Letzte wurde 1988 durch den Kultfilm "Venusfalle" bekannt. Krause war drei Jahre lang Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, in den 90er Jahren arbeitete er zudem als Bundesverkehrsminister. Aufgrund diverser Affären trat er schließlich zurück. Auch Sven Ottke soll ins RTL-Dschungelcamp ziehen, die Teilnahme des Ex-Boxers ist aber offenbar noch nicht fixiert. Ottke selbst bestätigt gegenüber der "Bild", dass eine Anfrage vorliege. "Meine Teilnahme ist angefragt, aber noch nicht in trockenen Tüchern. Die fragen ja jedes Mal bei uns an", sagt er.

