Frank Thelen steigt bei der "Höhle der Löwen" aus

Nach sechs Staffeln hört Frank Thelen bei der "Höhle der Löwen" aus. Künftig wolle er wieder mehr Zeit für seine eigentliche Arbeit haben, sagte der Investor der "Bild am Sonntag". Von der ursprünglichen Besetzung ist damit nur noch Judith Williams mit dabei.



10.11.2019 - 00:48 Uhr von Alexander Krei 10.11.2019 - 00:48 Uhr

Nach sechs Staffeln hat Frank Thelen genug von der "Höhle der Löwen". Gegenüber der "Bild am Sonntag" bestätigte der Investor jetzt, im kommenden Jahr nicht mehr bei der Vox-Gründershow dabei zu sein. "Ja, es stimmt, ich mache Schluss", sagt der 44-Jährige und betont zugleich, sich die Entscheidung nicht leicht gemacht zu haben. "Leider ist meine eigentliche Arbeit zusammen mit dem TV-Job zu viel geworden", so Thelen über die Gründe für seine Entscheidung.

Und weiter: "Teilweise war ich bis zu 40 Tage im Jahr für die Löwen im Einsatz und musste mich mit vielen Deals aus der Show intensiv befassen, das hat meine zeitliche und geistige Kapazität überschritten. Wenn man über uns Männer oft sagt, wir seien nicht Multitasking fähig, dann trifft das auf mich leider voll zu." In Zukunft wolle er wieder mehr Zeit haben für seine eigentliche Arbeit, "also die Suche nach neuen Technologien und spannenden Investments haben, anstatt tagelang im Fernsehstudio zu sitzen".

Mit Blick zurück sagte Thelen, er habe anfangs nicht gewusst, wie Fernsehen überhaupt funktioniert. "Ich war ein totaler Nobody vor der Kamera und habe versucht so schnell wie möglich alle Regeln zu lernen. Aber eigentlich habe ich ja nie wirklich in die Showbranche hineingepasst. Fernsehen ist eine interessante Welt, aber es war nie wirklich meine Welt", erklärte der Investor in der "Bild am Sonntag". Überraschend kommt sein Abschied allerdings nicht, schließlich gab es schon vor einem halben Jahr entsprechende Spekulationen (DWDL.de berichtete).

Nach seinem Rückzug ist nun Judith Williams die letzte Investorin, die von Beginn an bei der "Höhle der Löwen" dabei ist. Auch sie trat jedoch zuletzt kürzer. In Folge dessen setzte Vox in diesem Jahr erstmals auf sieben "Löwen", die sich die fünf Plätze teilen. Am kommenden Dienstag strahlt der Sender die letzte Folge der sechsten Staffel aus. Angesichts noch immer starker Quoten steht einer Fortsetzung auch ohne Frank Thelen nichts im Wege.



