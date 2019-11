BBC & ZDFneo setzen "Mallorca Files" vor Ausstrahlung fort

© ZDFneo/FEEDME

Noch ist die Serie "The Mallorca Files" von BBC und ZDFneo gar nicht zu sehen gewesen, da haben die beiden Sender bereits eine zweite Staffel beschlossen. Hierzulande wird die erste Staffel erst 2020 zu sehen sein, die BBC ist da schneller.



11.11.2019 - 13:45 Uhr von Timo Niemeier 11.11.2019 - 13:45 Uhr

Vor rund eineinhalb Jahren ist bekannt geworden, dass die BBC gemeinsam mit ZDFneo an der Serie "The Mallorca Files" arbeitet. Und während die britische Zuschauer das Ergebnis dieser Zusammenarbeit bereits ab dem 25. November sehen können, müssen sich die deutschen Zuschauer noch etwas länger gedulden. Die Serie wird hierzulande erst im Frühjahr 2020 zu sehen sein. Dennoch hat BBC nun angekündigt, bereits eine zweite Staffel bestellt zu haben. Und auch ZDFneo wird hier wieder als Koproduzent mit dabei sein, das bestätigte eine Sendersprecherin auf DWDL.de-Nachfrage.

Die Dreharbeiten für die insgesamt zehn neuen Episoden beginnen am heutigen Montag, den 11. November, auch die erste Staffel umfasst zehn Folgen. Geschrieben wurden sämtliche Episoden von Dan Sefton, darüber hinaus gehören auch Damian Wayling, Liz Lake, Tim Whitnall, Jackie Okwera und Emily Fairweather zum Autorenteam. Die Hauptrollen in Staffel eins und zwei Spielen Elen Rhys und Julian Looman. Während Rhys die britische Ermittlerin Miranda Blake verkörpert, ist Looman als deutscher Kommissar Max Winter zu sehen.

Winter und Blake sind als ungleiches Ermittlerduo angelegt. Sie arbeiten auf Mallorca unter ihrer spanischen Chefin Inez (Maria Fernandez) und sind für die Kriminal- und Mordfälle ihrer Landsleute zuständig - diese überlässt ihnen Inez nur zu gerne. Und irgendwann mögen sich die beiden Ermittler, die charakterlich und kulturell grundverschieden sind, sogar.

Die Koproduktion von ZDFneo und der BBC wird von Cosmopolitan Pictures/Clerkenwell Films realisiert. Head-Autor und Showrunner Dan Sefton sagt: "Ich freue mich sehr, dass die BBC beschlossen hat, eine zweite Serie von ‘The Mallorca Files’ in Auftrag zu geben. Es war eine großartige Serie, an der wir gearbeitet haben, und die großartige Unterstützung von Dan McGolpin [BBC Controller Programming and iPlayer, Anm.] und allen bei der BBC hat es uns ermöglicht, eine lustige, sexy und individuelle Serie an einem fantastischen Ort zu produzieren. Die Erfahrung, einen Writers-Room für die Serie einzurichten und eine Gruppe voller talentierter und warmherziger Personen zu leiten, ist eine, die ich unbedingt wiederholen möchte."

