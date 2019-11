Anne Meyer-Minnemann gibt "Gala"-Chefredaktion ab

© G+J

Überraschender Abschied: Nach fünf Jahren hört Anne Meyer-Minnemann als Chefredakteurin der "Gala" auf. Bei Gruner + Jahr wird sie allerdings auch weiterhin arbeiten - als Diversity-Beauftragte. Ihre Nachfolge muss derweil noch geklärt werden.



12.11.2019 - 11:52 Uhr von Alexander Krei

Anne Meyer-Minnemann gibt nach fünf Jahren zum 1. Dezember die Chefredaktion von "Gala" ab. Das hat Gruner + Jahr am Dienstag angekündigt. Ihre Nachfolge ist allerdings noch nicht geklärt. Vorerst soll ihr bisheriger Stellvertreter Hans-Peter Junker die Position kommissarisch übernehmen.

Meyer-Minnemann bleibt dem Verlag allerdings erhalten, wenn auch in einer ganz anderen Funktion: Ab demselben Zeitpunkt soll sie im Auftrag der Geschäftsführung das Thema "Diversity" bei Gruner + Jahr vorantreiben, heißt es. Aufgrund ihrer langjährigen operativen Erfahrung könne sie "in besonderer Weise Einblicke in die Bedeutung diverser Teams und Führungsmannschaften für erfolgreiche Geschäfte vermitteln", so der Verlag, den Meyer-Minnemann fortan auch bei öffentlichen Veranstaltungen zum Thema "Diversity" repräsentieren wird.

"Diversity ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. Ich freue mich, nach 20 Jahren 'Gala' und fünf Jahren als Chefredakteurin die Geschäftsführung in diesem wichtigen Bereich unterstützen zu können und entsprechende Aktivitäten von G+J weiterzuentwickeln und voranzutreiben", sagte Anne Meyer-Minnemann.

CEO Julia Jäkel erklärte, Meyer-Minnemann habe "viele wichtige Impulse" gesetzt. "Ich danke Anne sehr herzlich für ihren großartigen Einsatz, ihr Engagement und die Leidenschaft, die sie der 'Gala' gewidmet hat. Wir freuen uns jetzt auf die weitere Zusammenarbeit in der neuen Aufgabe."

