WDR macht neue Show mit Comedian Bielendorfer

Der WDR hat unter dem Titel "Bielendorfer!" eine neue Show mit Comedian Bastian Bielendorfer angekündigt. Erstmals wird diese im Dezember zu sehen sein. Bielendorfer selbst sagt, die Sendung werde wie die Präsidentschaft von Donald Trump.



12.11.2019 - 12:36 Uhr von Timo Niemeier 12.11.2019 - 12:36 Uhr

Am 9. Dezember ist erstmals die neue WDR-Show "Bielendorfer!" zu sehen. Der Sender zeigt zwei weitere Ausgaben des Formats am 16. und 23. Dezember, los geht’s jeweils am späten Abend ab 22:10 Uhr. Comedian Bastian Bielendorfer präsentiert seine Show zudem jedes Mal aus einer anderen Stadt in NRW. Zum Auftakt geht’s nach Dortmund, danach stehen noch Leverkusen und Bonn auf dem Plan.

"Bielendorfer!" soll eine humorvolle Hommage an die jeweilige Gastgeber-Stadt sein. So gibt es in dem Format Talks und Studioaktionen, aber auch Anekdoten, die ein prominenter Gast über die Stadt zu erzählen hat. Als Gäste angekündigt sind bereits Torsten Sträter, Ralf Schmitz und Bettina Böttinger. Mit dabei ist zudem immer Bielendorfers musikalischer Sidekick Sven Bensmann. "Bei 'Bielendorfer!' besuche ich Orte, an denen ich nie war, halte Vorträge, von denen ich keine Ahnung habe und streue 'Fake News' - die Show wird also wie Donald Trumps Präsidentschaft: Nur noch lustiger", sagt der Moderator. Produziert wird die Show von Banijay Productions.

